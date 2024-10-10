Мансур Жабраилов заподозрен в оскорблении чувств верующих

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Уголовное дело в отношении бывшего учителя из Чечни Мансура Жабраилова расследуется по статье об оскорблении чувств верующих, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что 23 сентября силовиками задержан учитель Мансур Жабраилов за оскорбительные высказывания в соцсетях о христианах, также он был уволен. Жабраилов публиковал на своих страницах в соцсетях ролики, в которых допускал оскорбительные выражения и оценки в адрес христиан, ставил под сомнение значимость Библии, а также рассуждал о правильности религиозных суждений христиан. Несмотря на заявления властей Чечни о его задержании, ряд роликов остается доступным для пользователей. Жабраилов признал, что был неправ, оскорбляя христианство, и принес извинения всем православным, следует из сюжета чеченской телекомпании. Жабраилова могут привлечь к ответственности за высказывания о христианах, а характер преследования будет зависеть от экспертизы, которая может трактовать его слова как экстремизм или как оскорбление чувств верующих, указали юристы. Позиция Жабраилова в отношении христиан не характерна для приверженцев ислама, подчеркнули религиоведы.

На ситуацию с Мансуром Жабраиловым 7 октября отреагировал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов. Он отметил, что просмотрел ролики Жабраилова. "Уже в отношении него материалы направлены в Ставрополь для получения заключения, и я могу сказать, что он сядет", – сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

В Чечне возбудили дело об оскорблении чувств верующих в отношении бывшего учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова, сообщило сегодня Тасс со ссылкой на управление Следкома России по Чечне.

Уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса России предусматривает до года лишения свободы - прим. "Кавказского узла"), сообщило управление Следкома России по Чечне. "По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года публиковал в сети Интернет информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В рамках расследования по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая экспертиза, подчеркнуло следствие.

Напомним, по статье об оскорблении чувств верующих был осужден в Чечне волгоградец Никита Журавель за сожжение Корана, ему было предъявлено обвинение по части 2 этой статьи. Правозащитники и юристы тогда указывали, что действия Журавеля неверно трактовали, так как ему вменили публичные действия, направленные на оскорбление религиозных чувств, совершенные в месте отправления культа. Однако сожжение Корана не было совершено в культовом месте, а Журавеля следовало обвинять по части 1 этой статьи, по которой как правило выносятся приговоры, не связанные с лишением свободы.

27 февраля суд в Грозном приговорил волгоградца Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. 25 июля стало известно, что Журавель отказался обжаловать приговор и после вступления приговора в силу остался в СИЗО Грозного, где отбывает наказание и работает в хозблоке, сообщила адвокат. 3 октября Генпрокуратура сообщила, что Журавель обвинен в госизмене.

25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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