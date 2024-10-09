Юристы оценили вероятность наказания Жабраилова за слова о христианах

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Учителя из Чечни Мансура Жабраилова могут привлечь к ответственности за высказывания о христианах, а характер преследования будет зависеть от экспертизы, которая может трактовать его слова как экстремизм или как оскорбление чувств верующих, указали юристы. Позиция Жабраилова в отношении христиан не характерна для приверженцев ислама, подчеркнули религиоведы.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что 23 сентября силовиками задержан учитель Мансур Жабраилов за оскорбительные высказывания в соцсетях о христианах, также он был уволен. Жабраилов публиковал на своих страницах в соцсетях ролики, в которых допускал оскорбительные выражения и оценки в адрес христиан, ставил под сомнение значимость Библии, а также рассуждал о правильности религиозных суждений христиан. Несмотря на заявления властей Чечни о его задержании, ряд роликов остаются доступными для пользователей. Жабраилов признал, что был неправ, оскорбляя христианство, и принес извинения всем православным, следует из сюжета чеченской телекомпании. Действиям Жабраилова дадут правовую квалификацию по итогам проверки, сообщил чеченский силовик.

На ситуацию с Мансуром Жабраиловым 7 октября отреагировал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов. Он отметил, что просмотрел ролики Жабраилова. "Уже в отношении него материалы направлены в Ставрополь для получения заключения, и я могу сказать, что он сядет", – сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Уволенный учитель из Чечни Мансур Жабраилов, который назвал Иисуса Христа «греческим гуманоидом», а христиан - «троебожниками», не является олицетворением российской исламской среды, считает профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен.

"Исламский взгляд относительно христианства достаточно толерантен. Во многих мусульманских странах законодательно запрещены любые оскорбления не только мусульман, но и христиан, пророков, в том числе Иисуса, Моисея, хотя об этом мало кто знает. В Исламе достаточно уважительное отношение и к христианству, и к иудаизму. Тем более в российской исламской среде", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Российские мусульманские организации должны осудить подобные высказывания, чтобы в будущем не допустить повторения

Сравнивать религии можно, но без критики и оскорблений, слова же чеченского учителя "не только выходят за рамки сопоставления различных религий, но и за рамки цивильного диалога и обсуждений", отмечает Сюкияйен. "Можно вести споры на разные темы, дискутировать, но за то, что сделал этот учитель, можно привлекать к достаточно серьезной ответственности по российскому законодательству. Российские мусульманские организации, в свою очередь, должны осудить подобные высказывания, чтобы в будущем не допустить повторения", - указал он.

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский считает, что в российской исламской среде нет практики критики в адрес иудеев и христиан. "Я не могу говорить об уникальности критики в адрес иудеев и христиан в российской исламской среде. В целом это не принято. Можно рассуждать, сколько угодно, но оскорблять и унижать другую веру – это неэтично и неуважительно. Такое не приветствуется в ни в коем случае", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, высказывания чеченского учителя выходят за рамки сопоставления различных религий. "Можно сравнивать разные вещи и явления, но оскорблять другу веру, давать какие-то оценочные суждения – это большая ошибка. Вообще говорить о критике другой веры в контексте высказываний этого учителя не считаю правильным. То, что он сделал, - это его личная позиция. Он, видимо, оказался таким плохим учителем и специалистом, который не понимает, что нельзя оскорблять другую религию", - отметил Микульский.

За свои высказывания учитель из Чечни может быть привлечен как к уголовной, так и к административной ответственности, считает медиаюрист Светлана Кузеванова.

"Квалификация может быть разной, и зависит она от содержания его высказываний. Статья 148 УК наказывает за "оскорбление чувств верующих", а точнее за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Есть также административная статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях за возбуждение ненависти или вражды по признакам отношения к религии. И повторное подобное нарушение в течение года уже может повлечь уголовную ответственность. С точки зрения лингвистики у этих двух правонарушений разные коммуникативные цели. При оскорблении чувств верующих - оскорбить, унизить представителей конкретной религии, а при экстремизме, разжигании ненависти - формирование враждебного отношения по отношению к представителям какой-то религии", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она не исключает, что в словах учителя следователи и лингвисты могут найти разжигание ненависти к христианам. "То есть не исключено, что могут квалифицировать по статье об экстремизме, если посчитают, что он своими высказываниями разжигал ненависть к христианам. Но тут важно, какую цель установит в его высказываниях экспертиза. Для этого нужна также лингвистическая экспертиза", - отметила она.

Любой верующий считает, что его вера - единственно правильная. Однако закон написан так, что подобные утверждения, даже вполне мирного характера, можно трактовать как выражение религиозного превосходства

Эксперт Исследовательского центра "Сова"* Михаил Ахметьев отмечает, что в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" к экстремизму относится в том числе "пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии".

"Это положение восходит к статье 29 Конституции России, где сказано, что запрещается не только возбуждение ненависти, но и "пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства". И если применительно к пропаганде расового превосходства это не вызывает вопросов, то в контексте распространения религиозных учений такие вопросы есть. Ведь утверждения об истинности собственной религии и ложности всех прочих характерны для приверженцев если не всех, то большинства существующих в мире вероучений. То есть любой верующий считает, что его вера - единственно правильная. Однако закон написан так, что подобные утверждения, даже вполне мирного характера, можно трактовать как выражение религиозного превосходства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, эта коллизия - основная в антиэкстремистском правоприменении, связанном с религией, и она касается представителей самых разных учений.

"При этом в большинстве случаев речь здесь идет о том, что за пропаганду превосходства признают экстремистскими определенные материалы, а затем их распространителей привлекают к административной ответственности по статье о производстве и распространении экстремистских материалов (статья 20.29 Кодекса об административных правонарушениях) или добиваются запрета организаций, причастных к распространению этой литературы, а затем судят их участников. Например, пропаганда превосходства учения Свидетелей Иеговы** была основным поводом для запрета многочисленных книг и брошюр этого религиозного течения, распространение этих изданий - поводом для запрета организаций Свидетелей Иеговы** как экстремистских, а за продолжение их деятельности верующих судят в уголовном порядке по статье об экстремизме (статья 282.2 Уголовного кодекса России). При этом дела о возбуждении ненависти (статьи 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях и статья 282 Уголовного кодекса России), как правило, всё же не возбуждают исключительно из-за утверждения истинности одной религии и ложности других, поскольку ненависть возбуждается именно к человеку или группе лиц, а не к религии. Однако и здесь бывают эксцессы. Из свежих примеров: в 2023 году жителя Нижневартовска Николая Коурова по административной статье о возбуждении ненависти оштрафовали на пять тысяч рублей за комментарии в соцсети "ВКонтакте", в которых он выразил сомнение в том, что здоровые люди ходят в церковь, и обвинил священников в том, что они могут замолить любой грех за деньги. В 2024 году депутата Ивановской облдумы от КПРФ Павла Смирнова оштрафовали по той же статье на 15 тысяч рублей за публикацию атеистического видеоролика "Долой религию!"", - рассказал он.

За высказывания и об Иисусе, и о христианах, и об их религии в целом иногда преследуют и по части 1 статьи 148 Уголовного Кодекса (оскорбление религиозных чувств верующих), добавляет Ахметьев.

Эксперт привел в пример дело автора одного из телеграм-каналов Дмитрия Фоминцева, который уничижительно отзывался о православных и высмеивал их религиозные обряды, а также дело Дениса Болохнова, которого в Рязани осудили за то, что он оставил во "ВКонтакте" несколько комментариев с использованием мата об Иисусе Христе. "В 2022-2023 годах в Кирове главу общины неоязычников Олега Федорова судили за публикации, в которых следствие усмотрело пропаганду "неполноценности по признаку отношения к христианской религии, иной, чем “славянская вера”, оскорбляющие религиозные чувства верующих как социальной группы", - указал эксперт.

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* внесен в реестр иноагентов.

** 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России