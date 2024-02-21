Юристы поспорили о соразмерности запрошенного для Журавеля срока

21 февраля 2024, 03:50

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Наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима, запрошенное прокуроров для уроженца Волгограда Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана, сурово по меркам российского правоприменения, а обвинение неправильно квалифицировало деяния подсудимого, считает Александр Верховский. Суд может увеличить срок, что вполне ожидаемо, отметил Мики Арапиев.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля государственный обвинитель потребовал признать Никиту Журавеля виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве и приговорить его к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее правозащитники поставили под сомнение показания Никиты Журавеля о сожжении Корана с учетом условий, в которых он находится в Чечне. Юристы подчеркнули, что признание Журавеля в суде может быть рассчитано на снисхождение суда и указывать на сделку со следствием, но слова о том, что он действовал не в одиночку, могут утяжелить квалификацию.

Запрошенный прокурором срок не выглядит очень строгим по российским меркам, однако вызывает вопросы сама квалификация обвинения, заявил 20 февраля корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Информационно-аналитического Центра «Сова»* Александр Верховский.

«Здесь проблема в том, что состав обвинения не соответствует событию. В принципе, если взять часть 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти группой лиц – прим. «Кавказского узла»),она тяжелая, до семи лет. И в сочетании с другой попросить половину это не выглядит очень строгим запросом по российским меркам. В этом смысле обвинение просит что-то пропорциональное, но сама квалификация вызывает вопросы. Часть 2 статьи 148 (публичные действия, направленные на оскорбление религиозных чувств, совершенные в месте отправления культа – прим. «Кавказского узла») - это когда действие совершено в церкви, мечети или около, но это происходило совсем не рядом. Сам по себе Коран не является местом, а предметом», - заявил Верховский.

Он также назвал неправильной квалификацию обвинения в части 2 стати 213, «поскольку мотив ненависти не образует вторую часть, а образует организованная группа, и она заключается в том, что он сделал это за деньги другого человека». «Это все-таки не очень правильная квалификация, они не образовывали группу в обычном представлении. Да, был подстрекатель и исполнитель, но как группа они не действовали. Если бы у них была серия согласованных действий, предположим, он так и сделал: сжег Коран, снял видео, отослал заказчику, а дальше мы знаем, что заказчик с этим делал - выложил в ТГ-канал «Утро Дагестана». Но это никак не связано с обвиняемым», - сказал Верховский.

Он также отметил, что формально «для человека, который в первый раз совершает преступление, нет никаких причин просить максимальный срок наказания». «Все может быть, но если отвлечься от политического аспекта, то да, человек совершил такое преступление впервые, дал показания, вот ему просят половину», - сказал собеседник.

Запрошенный прокурором срок для Никиты Журавеля является достаточно суровым с учетом сложившейся в России правоприменительной практики, отмечает эксперт. «Часть 2 статьи 148 УК РФ практически никогда не встречается, это колоссальная редкость. Чаще всего обвинение предъявляют по части 1. Всего в России было шесть случаев. Последний - когда некий гражданин ворвался в монастырь, разбил киоты с иконами, матерился, ругался. Ему вменили хулиганство - он использовал какие-то предметы, которые напоминали оружие, он совершал действие в монастыре и потому квалифицировали, как часть 2. Ему назначили штраф в 300 тысяч рублей», - рассказал Верховский.

Еще одним случаем, со слов эксперта, было дело гражданина, пришедшего в церковь с частями туши барана, которые затем он разбросал в храме. «Его отправили на принудительное лечение», - отметил собеседник.

Первым случаем применения части 2 статьи 148 УК РФ была история со спортсменом Саидом Османовым в 2016 году, когда он помочился рядом со статуей Будды, а потом еще пнул статую в нос, все это записал и выложил, сообщил также эксперт. «Это был первый случай. Он получил условный срок. Ему также инкриминировали 282 статью УК РФ за публикацию видео, как возбуждение религиозной вражды. По первой части люди никогда не лишаются свобода. В сравнении с прочей практикой в отношении Журавеля запрошено достаточно суровое наказание», - сказал эксперт.

В июле 2016 года суд в Элисте признал жителя Дагестана Саида Османова виновным в осквернении статуи Будды и разжигании межнациональной розни, приговорив его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Инцидент, приведший к возбуждению дела, произошел 1 апреля 2016 года, когда члены дагестанской команды по греко-римской борьбе зашли в буддистский храм в Элисте и начали Periscope-трансляцию, в которой грубо высказывались о памятниках архитектуры, имеющих большое значение для буддистов. Жители Элисты после этого приехали в гостиницу, где остановился Саид Османов, вытащили его на улицу, поставили на колени и заставили публично извиниться.

Верховский усматривает политические факторы, которые в этом деле будут превалировать над юридическими. «Тут и фактор Чечни, и тот факт, изначально незаконный, что его отправили в Чечню, в то время, когда и сам он не оттуда и событие преступления происходило не там. Это уже было политическим жестом. Почему прокурор в Волгоградской области не мог это сделать, остается неясным», - заключил Верховский.

Наказание запрошено прокурором в рамках устоявшейся практики, а также с учетом того, что Журавель впервые на скамье подсудимых, заявил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Московской коллегии адвокатов Мики Арапиев.

«Наказание запрошено в рамках устоявшейся практики. С учетом его первой судимости и признательных показаний такой размер наказания является справедливым. Общественный резонанс был на стороне его оправдания, полной невиновности. Соответственно, резонанс не возымел своего действия. По практике больше не дают, если нет отягчающих обстоятельств, а таких там нет», - заявил адвокат.

Он также полагает, что суд может увеличить наказание, несмотря на позицию гособвинения. «Часть 2 статьи 148 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы, а по части 2 статьи 213 УК РФ максимальное наказание предусмотрено до семи лет. Прокурор запросил 3,5 года. Однако суд не связан с прокурором, дадут ему точно также, либо 4 года, но не меньше. Очень часто бывает, что суд выносит более жесткое решение. Суд должен быть арбитром, но иногда становится хуже, чем прокурор. Но, несмотря на это, с подобной позицией судов согласился и Конституционный суд, определивший, что суд имеет право выносить независимое решение», - заключил Арапиев.

Напомним, силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде 20 мая 2023 года. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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