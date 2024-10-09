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13:58, 9 октября 2024

Активисты провели в Варшаве пикет в поддержку Игбала Абилова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Друзья и коллеги арестованного в Азербайджане этнографа Игбала Абилова провели четвертый пикет с требованием освободить ученого. Акция в Варшаве приурочена к конференции ОБСЕ, пояснили организаторы.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября перед Дворцом Европы в Страсбурге прошла акция протеста с требованием освободить Игбала Абилова. Акция, приуроченная ко дню открытия осенней сессии ПАСЕ, была проведена друзьями и коллегами Абилова, державшими плакаты с лозунгами на английском языке: «Свободу Игбалу Абилову!», «Наука – не является преступлением!». Деятельность Абилова не связана с политикой, пояснила «Кавказскому узлу» участница акции Елена Кароль, которая училась вместе с Абиловым в Белорусском госуниверситете.

Ранее, 7 сентября, представители этой же группы поддержки Абилова провели перед посольством Азербайджана в Гааге пикет с аналогичными требованиями. В августе они провели такую же акцию в Вильнюсе.

Сегодня группа поддержки Игбала Абилова провела четвертый пикет в его защиту. Акция прошла в Варшаве перед отелем Sofitel Victoria, где с 1 по 10 октября проходит конференция ОБСЕ «Варшава 2024: Человеческое измерение». На этой конференции планируется обсуждение ареста Абилова, говорится в сообщении на сайте, созданном друзьями и коллегами Абилова для общественной кампании в его защиту.

Участники пикета развернули плакаты с лозунгами на английском языке: «Свободу Игбалу Абилову!», «Наука – не является преступлением!». Также они продолжили сбор подписей под петицией с призывом к властям Азербайджана прекратить преследование и освободить молодого ученого. По состоянию на 13.55 мск 9 октября, петиция, созданная 25 июля на платформе Change.org набрала 2608 подписей.

Дело Игбала Абилова вызвало повышенное внимание в мире, поскольку он известен в международных научных кругах своими исследованиями истории и культуры талышей и других народов Южного Кавказа, Ближнего Востока, Ирана и Турции, пояснил корреспонденту «Кавказского узел», азербайджанский правозащитник, директор базирующегося в Женеве Института прав человека Эмин Гусейнов.

Он стал одним из самых известных политзаключенных в Азербайджане

"С другой стороны, с учетом его научной известности выдвинутые ему обвинения были восприняты международными правозащитными организациями со скепсисом и явным недоверием. Его дело поднималось в ходе обсуждения в контексте нарушений прав человека в Азербайджане в дискуссиях на площадках ПАСЕ, ОБСЕ и других организаций. Он стал одним из самых известных политзаключенных в Азербайджане", - сказал правозащитник.

Напомним, 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии и приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата. После этого его не выпустили из страны, а 22 июля задержали. Абилов арестован по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит до пожизненного лишения свободы.

Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу.

Талыши (самоназвание – "толыш") – народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 году численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек.

Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" включил Игбала Абилова в список политзаключенных. Ученый "стал жертвой исследований культуры и этнографии национальных меньшинств", поскольку представители властей Азербайджана "все еще видят в подобной деятельности предпосылки для разжигания сепаратизма", пояснил сокоординатор организации Эльшан Гасанов.

В защиту Игбала Абилова выступали также правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch, Общественный совет талышей Азербайджана, азербайджанский "Комитет солидарности во имя справедливости" и талышские организации России.

30 июля два десятка ученых из разных стран призвали руководство Азербайджана остановить уголовное преследование Абилова. "Мы знаем Игбала Абилова как талантливого ученого-этнографа, который изучал в ходе полевых исследований особенности культуры различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке. Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими", - заявили они.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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