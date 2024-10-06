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01:51, 6 октября 2024

Депутаты парламента Азербайджана призвали власти страны пересмотреть отношения с США

Зал заседаний парламента Азербайджана. Скриншот фото с сайта парламента Азербайджана от 28.06.24, https://meclis.gov.az/news.php?id=5640&lang=az

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Группа депутатов парламента Азербайджана обратилась к министру иностранных дел страны с призывом пересмотреть отношения с США и денонсировать ряд соглашений в области обороны, а также прекратить сотрудничество с USAID. Инициатива азербайджанских законодателей стала ответом на обращение к госсекретарю США около 60 конгрессменов и сенаторов, которые призвали оказать давление на Азербайджан и добиться освобождения политзаключенных в преддверии климатической конференции COP29.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября около 30 международных неправительственных организаций и активистов призвали власти Азербайджана освободить активистов и журналистов, которые преследуются по политическим мотивам, и прекратить использовать уголовное преследование в качестве инструмента репрессий. К 23 сентября список политзаключенных, составленный азербайджанскими правозащитниками, насчитывал 319 имен. 

Около 60 американских законодателей в четверг обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой оказать давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы он освободил политических заключенных перед климатическим саммитом COP29, сообщил Turan. Законодатели, среди которых 10 сенаторов и 48 конгрессменов, призвали Блинкена заставить Азербайджан принять "реальные меры" для освобождения политических заключенных и осудить провокационные заявления в адрес Армении, которые "рискуют подорвать мирные переговоры". "Мы призываем Государственный департамент добиться немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных, заложников и военнопленных, включая этнических армян, чтобы создать более благоприятную среду для успешной дипломатии на COP29", — говорится в письме.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

43 депутата парламента Азербайджана обратились к министру иностранных дел Джейхуну Байрамову с призывом пересмотреть отношения с США и денонсировать ряд двусторонних соглашений, приостановить работу над новыми договорами, прекратить деятельность в Азербайджане Американского агентства по международному развитию (USAID).

Парламентарии выражают возмущение по поводу "обращения группы членов Сената и Палаты представителей США к государственному секретарю этой страны Энтони Блинкену от 3 октября 2024 года", в то время как Азербайджан на высоком уровне ведет подготовку к климатическому саммиту COP29.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция, которая состоится в ноябре 2024 года, станет первой на постсоветском пространстве. 3 сентября правозащитники призвали освободить критиков властей Азербайджана, подвергшихся преследованиям во время предвыборной кампании. 10 сентября с этим же призывом выступил председатель комитета Сената США по иностранным делам Бен Кардин.

Они считают необоснованными утверждения американских законодателей о нарушении прав человека в Азербайджане и политзаключенных в стране. "Мы хотели бы напомнить авторам обращения, выдвигающим претензии к Азербайджану в области соблюдения прав человека и международного гуманитарного права на ложных основаниях, что во время войн, развязанных США в Ираке, Афганистане и других различных регионах мира, погибли миллионы мирных жителей, многие люди подверглись пыткам и были наказаны без судебного процесса. Именно США долгие годы не пускали специального докладчика ООН по пыткам в Гуантанамо", - отмечают депутаты Милли Меджлиса.

Азербайджанские парламентарии упрекнули конгрессменов и сенаторов в предвзятой позиции по отношению к Азербайджану. "Конгрессмены, постоянно говорящие о суверенитете и территориальной целостности Армении, ни разу не говорили об уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - подчеркивают азербайджанские парламентарии.

Они также назвали необоснованной защиту американскими законодателями арестованных в Азербайджане бывших руководителей Нагорного Карабаха. Парламентарии отметили, что те, кого представляют как "политических лидеров Нагорного Карабаха", являются военными преступниками. "Почему призывающие освободить этих преступников хоть раз не подняли голос о 4 тысячах азербайджанских граждан, пропавших без вести, чья судьба неизвестна до сих пор, уже более 30 лет?!" - далее говорится в послании депутатов парламента Азербайджана к главе МИД страны.

В октябре 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Варданян в апреле проводил голодовку, его сын призвал международные организации добиваться от Азербайджана справедливого и открытого судебного процесса по делам бывших карабахских чиновников. Бывшие руководители Нагорного Карабаха и мирные жители, находящиеся под арестом в Баку, лишены возможности защиты в суде, а показания, которые легли в основу обвинений против них, получены под давлением, заявили армянские правозащитники.

Авторы обращения также обвинили США в милитаризации Армении после восстановления территориальной целостности Азербайджана и в стремлении вновь разжечь конфликт.

"США и по их инициативе ряд других государств выделили Армении финансовую помощь в крупном размере, благодаря чему было обеспечено перевооружение Армении и поощрено ее неконструктивное поведение на мирных переговорах. <...> США привносят геополитическое соперничество на Южный Кавказ, создают разделительные линии в регионе. В этом контексте обращение членов Конгресса США к государственному секретарю Энтони Блинкену показывает, что эта страна не заинтересована в плавном продолжении двусторонних отношений", - полагают азербайджанские депутаты.

США имеют в Азербайджане геополитические и энергетические интересы и время от времени в Баку дают понять, что чрезмерное давление на Азербайджан может привести к сворачиванию сотрудничества

Депутаты предложили главе МИД прекратить действующие соглашения между Азербайджаном и США, в частности, Совместное заявление "О будущих военных и оборонных отношениях между Азербайджанской Республикой и США", подписанное в 1997 году, и Соглашение "О приобретении оборудования и взаимных услугах между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Соединенных Штатов Америки", подписанное в 2013 году. Также они призвали прекратить переговоры по согласованию новых договоров и продлению действующих договоров и прекратить все проекты, осуществляемые в Азербайджане Агентством США по международному развитию (USAID) и неправительственными организациями США, запретить новые проекты, а также прекратить деятельность USAID в Азербайджане.

Обращение послали 43 депутата, в том числе члены девяти из 10 партий, представленных в парламенте, а также ряд независимых парламентариев. 

По словам члена Азербайджанского национального комитета по евроинтеграции Тогрула Джуварлы, инициатива депутатов не имеет юридической силы. "Это даже не решение парламента, а просто обращение трети депутатского состава", - отметил аналитик.

Периодически между США и Азербайджаном происходит дипломатическая напряженность, но потом циклично наступает оттепель

По его мнению, обращение депутатов - это своего рода "симметричный ответ" Баку на обращение американских законодателей к госсекретарю с целью предотвратить возможное реальное давление на Баку. 

"США имеют в Азербайджане геополитические и энергетические интересы и время от времени в Баку дают понять, что чрезмерное давление на Азербайджан может привести к сворачиванию сотрудничества", - сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

На самом деле, продолжил он, стороны нуждаются друг в друге. "Азербайджан также нуждается в поддержке США, поскольку в случае ее отсутствия Баку будет испытывать давление других центров силы. Поэтому хотя периодически между США и Азербайджаном происходит дипломатическая напряженность, но потом циклично наступает оттепель", - подчеркнул он.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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