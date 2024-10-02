Участники митинга оппозиции в Ереване объяснили требование об отставке Пашиняна

02 октября 2024, 21:26

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Прекратить территориальные уступки Азербайджану можно только с помощью смены власти, заявили участники митинга оппозиции в Ереване. Они потребовали предоставления архиепископу Баграту Галстаняну эфира на Общественном телевидении и отправились шествием к офису телекомпании.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Во имя родины" Баграт Галстанян призвал граждан Армении выйти на митинг в Ереване и присоединиться к новому этапу борьбы.

В августе жители села Киранц, чьи протесты против делимитации границы положили начало протестному движению "Во имя родины", оказались удовлетворены компенсациями. Движение архиепископа Баграта Галстаняна утратило популярность и поддержку, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тем не менее, Галстанян анонсировал митинг в Ереване 2 октября и новую волну протестных акций. Сторонниками Галстаняна остались только представители парламентских оппозиционных сил, связанных с бывшими руководителями Армении, а стратегия митингов и шествий неэффективна в своей основе, считают политологи.

Оппозиция собрала митинг на площади Республики. Молодежные группы собрались у Матенадарана и шествием направились на площадь Республики, призывая прохожих присоединиться к протесту и распевая ставшую гимном движения песню. Они также зажгли файеры и несли с собой государственные флаги Армении и Нагорного Карабаха, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Митинг начался с гимна Армении. Затем на большом экране были показаны кадры "бархатной революции" 2018 года, плавно перешедшие в войну в Нагорном Карабахе и насильственной депортации армян из Карабаха. На протяжении всего митинга на большом экране демонстрировались заявления Никола Пашиняна, а также его команды.

Депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Гагик Даниелян отметил, что "это борьба за страну, борьба за государственность Армении, которая кусок за куском сдается".

Он раскритиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна за сотрудничество с президентом Турции Эрдоганом, а также за заявление о том, что "Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") был веревкой на шее Армении". "Арцах - не груз, а наша гордость", - заявил Даниелян, добавив, что арцахцы не останутся одни.

Он призвал граждан Армении оставить в стороне все разногласия, сплотиться вокруг главного вопроса - отставки Пашиняна. "Сегодня поставлен вопрос нации, а действующая власть стремительно ведет нас к пропасти", - заявил Даниелян.

Бывший дипломат Эдгар Казарян в своем выступлении заявил, что "в 2028 году в Армении произошла не "бархатная революция", а азербайджано-турецкая революция с целью Арцах сдать Азербайджану, а Армению - Турции".

"Для этого им нужно было провалить переговорный процесс, спровоцировать войну, проиграть в этой войне, оформить этот проигрыш как капитуляция и утвердить и ратифицировать в Конституционном суде и Парламенте", - заявил Казарян.

Он добавил, что власти заявляют о вероятной азербайджанской агрессии против Армении после климатической конференции COP29. "Может, земли для этого сдал, чтоб не было никаких препятствий для Баку'', - предположил Казарян.

Аналитик Карен Бекарян также призвал всех выйти на площадь во имя спасения Армении. Он обратился также к беженцам из Нагорного Карабаха, чтобы присоединились к Движению. "Вы должны понять одно: никакого коллективного возвращения на родину не может быть, если не будет Армении", - сказал он.

Бекарян раскритиковал речь Пашиняна с трибуны ООН, в котором премьер-министр заявил о готовности создать с Азербайджаном совместную комиссию для контроля процесса мирного договора.

Завтра придут, нам скажут, что Азербайджану не нравятся слова гимна Армении или существование гимна Арцаха, удалите с вашей памяти все это. Завтра за критику могут внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы угодить Азербайджану. Сегодня наше положение ничем не отличается от положения арцахцев год назад. Но арцахцы хотя бы приехали в Армению, а мы куда поедем? Ежедневно мы наблюдаем ползучий проигрыш и уступки", - отметил Бекарян.

Он добавил, что Пашинян сегодня говорит одно, а завтра - другое. Если с трибуны ООН он заявил, что "по требованию Азербайджана Армения не пойдет на изменения Конституции", то сегодня он говорит, что "если Конституционный суд увидит проблемы в Конституции, то он пойдет на ее изменение". Мир кипит, Пашинян не может защитить нашу страну. Алиев с Эрдоганом не будут говорить с ним на равных", - отметил Бекарян.

Архиепископ Баграт Галстанян заявил, что от властей страны "нужно ожидать предательских новых планов по сдаче родины".

Он призвал политические партии Армении и деятелей избавиться от собственных страхов и расчетов и встать на путь борьбы. "Я свою борьбу не завершу до тех пор, пока зло в стране. Нам нужна сплоченность, выйдите из зоны комфорта", - заявил архиепископ.