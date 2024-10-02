02 октября 2024, 00:55

Галстанян объявил о начале "непрерывной борьбы" за отставку Пашиняна

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Лидер движения "Во имя родины" Баграт Галстанян призвал граждан Армении выйти на митинг в Ереване и присоединиться к новому этапу борьбы. 

Как писал "Кавказский узел", в августе жители села Киранц, чьи протесты против делимитации границы положили начало протестному движению "Во имя родины", оказались удовлетворены компенсациями. Движение архиепископа Баграта Галстаняна утратило популярность и поддержку, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тем не менее, Галстанян анонсировал митинг в Ереване 2 октября и новую волну протестных акций. Сторонниками Галстаняна остались только представители парламентских оппозиционных сил, связанных с бывшими руководителями Армении, а стратегия митингов и шествий неэффективна в своей основе, считают политологи. 

С 10 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" (позднее переименованного в "Во имя родины") проводили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. В июне лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

Митинг, запланированный вечером 2 октября на Площади Республики в Ереване станет началом победного этапа политической борьбы, заявил в своем обращении 1 октября архиепископ Баграт Галстанян.

"Борьба будет последовательная, непрерывная, убедительная и терпеливая", - заявил Галстанян, отметив, что его сторонники "не имеют права ошибиться в такой судьбоносный для страны период".

По словам Галстаняна, у граждан Армении больше "нет времени для разочарований, жалости,  беспомощности и обсуждений". "Пришло время сплочения и действий, и я себя целиком и полностью посвятил этой борьбе", - сказал Галстанян, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла". 

Лидер движения выразил учеренность, что его сторонники добьются отставки Пашиняна, которого он назвал в обращении "антихристом".

О своем участии в митинге объявили сторонники молодежных организаций, лояльных движению Галстаняна. В 18:00 по местному времени активисты молодежного крыла движения планируют собраться у Матенадарана, откуда шествием направятся на Площадь Республики, чтобы "присоединиться к Священной борьбе на этапе "Победы и Надежды".

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Примечание:

"Активисты "Национально-демократического полюса" объявили о выходе из движения "Во имя родины"", "Фигуранты дела о беспорядках в Ереване отпущены на свободу", "Активисты обвинили силовиков в провокациях на акции протеста в Ереване". 

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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