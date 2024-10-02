Силовики призвали участников митинга в Ереване воздержаться от провокаций

02 октября 2024, 17:07

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Служба нацбезопасности и полиция Армении выпустили перед митингом движения "Во имя Родины" заявления с призывом не допускать силового захвата зданий и сопротивления представителям властей. Силовики заранее пытаются оправдать репрессии против участников митинга, указала оппозиционный депутат.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Во имя родины" Баграт Галстанян призвал граждан Армении выйти на митинг в Ереване и присоединиться к новому этапу борьбы.

В августе жители села Киранц, чьи протесты против делимитации границы положили начало протестному движению "Во имя родины", оказались удовлетворены компенсациями. Движение архиепископа Баграта Галстаняна утратило популярность и поддержку, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тем не менее, Галстанян анонсировал митинг в Ереване 2 октября и новую волну протестных акций. Сторонниками Галстаняна остались только представители парламентских оппозиционных сил, связанных с бывшими руководителями Армении, а стратегия митингов и шествий неэффективна в своей основе, считают политологи.

Служба нацбезопасности Армении призвала оппозицию воздержаться от захвата правительства, насильственного свержения конституционного строя, применения насилия в отношении лиц или группы лиц при любых обстоятельствах, а также от публичных призывов оказать сопротивление представителям власти.

"Любые действия, угрожающие конституционному строю и безопасности государства, будут караться привлечением к уголовной ответственности. Призываем граждан, принимающих участие в митинге, проявить законопослушное поведение и воздержаться от провокационных действий", - говорится в заявлении ведомства.

МВД Армении в свою очередь призвал граждан не идти на нарушения общественного порядка. "Любые провокационные проявления получат соответствующую уголовную оценку", - говорится в распространенном МВД заявлении.

Оппозиционный депутат от фракции "Айастан" Кристине Варданян раскритиковала заявления силовиков, отметив, что "любому разумному человеку с оппозиционным взглядом должно быть ясно, что распространение подобного заявления накануне мирного собрания преследует две цели - создание атмосферы страха и оправдание возможных силовых репрессий".

"Я считаю, что самый правильный и прямой ответ на это - быть рядом с людьми. Сегодня в 18:30 (17.30 мск) встречаемся на площади Республики", - написала на своей странице в Facebook* Варданян.

Напомним, с 10 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" (позднее переименованного в "Во имя родины") проводили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. В июне лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

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