Норвежские правозащитники призвали добиваться освобождения политзаключенных в Азербайджане

02 октября 2024, 02:53

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Международное сообщество обязано повлиять на Баку в преддверии климатической конференции COP29, чтобы добиться освобождениях политических заключенных и прекращения преследования инакомыслящих, заявил Норвежский Фонд Домов прав человека в отчете о ситуации с правами человека в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября около 30 международных неправительственных организаций и активистов призвали власти Азербайджана освободить активистов и журналистов, которые преследуются по политическим мотивам, и прекратить использовать уголовное преследование в качестве инструмента репрессий. К 23 сентября список политзаключенных, составленный азербайджанскими правозащитниками, насчитывал 319 имен.

Норвежский Фонд Домов прав человека распространил отчет под названием «Нарастающий кризис с правами человека в Азербайджане», обратив внимание на ужесточение репрессий против критиков власти в этой стране.

«Начиная с 2023 года, власти Азербайджана усилили свои беспощадные репрессии в отношении правозащитников, адвокатов, независимых журналистов, оппозиционных политиков, активистов гражданского общества и ученых. Пытки и жестокое обращение остаются широко распространенными, и многие заключенные жаловались на жестокое обращение в местах лишения свободы. Репрессии в сочетании с крайне ограничительной правовой средой для деятельности независимых организаций гражданского общества и СМИ грозят искоренить все формы инакомыслия и законной правозащитной деятельности. Это происходит в контексте предстоящей климатической конференции COP-29 и в контексте уже прошедших внеочередных президентских и парламентских выборов, которые миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ охарактеризовала как «неконкурентные, проводимые в ограничительной обстановке и далеко не соответствующие демократическим стандартам», - говорится исследовании, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

В отчете приводятся конкретные факты арестов критиков власти: так, 29 апреля 2024 года власти Азербайджана арестовали по сфабрикованным обвинениям в контрабанде Анара Мамедли, главу Центра мониторинга выборов и изучения демократии (ЦМВОД), члена Дома прав человека в Азербайджане и Европейской платформы за демократические выборы (EPDE), лауреата Премии ПАСЕ 2014 года имени Вацлава Гавела в области прав человека.

Арест Мамедли произошел после того, как ЦМВОД опубликовал предварительную оценку по итогам мониторинга президентских выборов в феврале 2024 года, а Мамедли вместе с другими правозащитниками объявил о создании Коалиции за климатическую справедливость перед COP29.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция, которая состоится в ноябре 2024 года, станет первой на постсоветском пространстве. 3 сентября правозащитники призвали освободить критиков властей Азербайджана, подвергшихся преследованиям во время предвыборной кампании. 10 сентября с этим же призывом выступил председатель комитета Сената США по иностранным делам Бен Кардин.

До этого, в июле 2023 года, был арестован известный ученый и эксперт по борьбе с коррупцией Губада Ибадоглу, который вернулся в Азербайджан «после многих лет вынужденной ссылки», далее отмечено в отчете. «В 2023 году он основал в Великобритании Фонд образования азербайджанской молодежи для содействия образованию азербайджанской молодежи, частично используя средства из возвращенных активов, предположительно украденных азербайджанскими олигархами. После девяти месяцев предварительного заключения, во время которых его здоровье резко ухудшилось, его поместили под домашний арест. В случае признания виновным ему грозит до 17 лет тюрьмы», - указывают авторы исследования.

Авторы отчета также обращают внимание также на аресты оппозиционеров Акифа Гурбанова, Руслан Иззетли, Алескера Мамедли и других активистов и журналистов, обвиненных по делу Toplum TV. Репрессии затронули также журналистов Abzas Media и Kanal-13, напоминается в документе.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы сотрудники изданий Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Кроме того, в исследовании упомянуты дела находящихся под следствием профсоюзных активистов Афияддине Мамедова и Мохьяддина Оруджева. Еще двое членов альтернативного профсоюза Эльвин Мустафаев и Айхан Исрафилов уже осуждены к тюремным срокам по ложным обвинениям в наркотиках. Авторы исследования акцентируют внимание также на делах арестованных летом 2024 года молодых исследователей Игбала Абилова и Бахруза Самедова, обвиненных в госизмене.

Фонд Домов прав человека призвал представителей международного сообщества поднимать вопросы прав человека перед властями Азербайджана, в том числе в преддверии COP29 и во время участия в конференции. Правозащитники призывают требовать от Баку немедленного и безусловного освобождения всех неправомерно арестованных, добиваться полного восстановления их гражданских и политических прав и прекращения преследования критиков власти.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Также международное сообщество должно добиваться отмены ограничений для деятельности НПО и медиа в Азербайджане и публикации соглашения о проведении COP29, заключенного между ООН и Азербайджаном, говорится в документе.

Правозащитники считают необходимыми запросы встреч с азербайджанскими политзаключенными, публичное обсуждения дел задержанных правозащитников и журналистов, встречи с семьями политзаключенных и обсуждения ситуации с правами человека в Азербайджане во время выступлений в СМИ. Авторы отчета также призывают иностранных дипломатов, работающих в Азербайджане, обсуждать дела политзаключенных и настаивать на смягчении законодательных ограничений для деятельности гражданского общества.

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