Аналитики оценили операцию спецслужб в Ингушетии

01 октября 2024, 15:39

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Задержание семи человек в ходе операции спецслужб в Ингушетии стало успехом спецслужб, которые ранее допустили несколько провалов, и может стать основанием для наращивания числа силовиков в регионе, считают военные эксперты. Сообщения о причастности задержанных к террористическому подполью невозможно проверить, указала правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября стало известно, что силовики провели операцию по задержанию восьми жителей Ингушетии, которые, по версии ФСБ, готовили серию диверсий на объектах энергетики и нападения на силовиков. Семь подозреваемых задержаны в Магасе и Назрани, а восьмой оказал вооруженное сопротивление и был убит, сообщили в ФСБ.

ФСБ также опубликовала видео, на кадрах которого силовики взламывают дверь в квартиру и пытаются проникнуть внутрь, после чего начинается стрельба. Затем показана комната, где на полу лежит человек, вокруг него видна кровь, затем показано несколько пистолетов. Также в ролике показаны гранаты, патроны, гранатомет и пять автоматов Калашникова.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает проведенную в Ингушетии операцию ФСБ удачной, если информация о намерениях задержанных достоверна.

"Сразу надо сказать, что если это, действительно, так и если эти люди готовили диверсии и атаки, то операцию можно назвать удачной. Ключевое слово здесь «если». К сожалению, так сложилось, что первое, что приходит в голову после таких сообщений ФСБ, это подозрения и сомнения относительно сказанного. Мы не можем безоговорочно верить в то, что говорят силовики. Поэтому я говорю, что если все так, как описано, то это можно назвать уникальным для Ингушетии успехом силовиков", - сказала она «Кавказскому узлу».

При этом она не исключает, что в ходе операции могли быть задержаны непричастные к подполью люди.

"Я этого не исключаю, поскольку мы много раз становились свидетелями, когда задерживались люди, которые вообще не имели отношения к подполью или боевикам. Ради статистики силовики могли задержать кого угодно. Поэтому всегда с осторожностью отношусь к таким сообщениям. Кроме этого пугает то, что сейчас уже невозможно проверять эти сообщения и быть уверенным, что задержаны люди, которые готовили какое-то преступление", - отметила она.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин указал, что ранее силовики в Ингушетии допустили ряд провалов.

"В последнее время в Ингушетии не удавалось задерживать подозреваемых боевиков, они то сбегали, то прятались где-то, то оказывали сопротивление и избегали задержания. Или задерживали боевиков-одиночек, и то после нападения на сотрудников. А тут взяли сразу семерых, еще одного убили. Это можно назвать успехом, тем более, что они готовили масштабные диверсии и атаки на силовиков", - сказал он «Кавказскому узлу».

В апреле 2023 года силовики обнаружили предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. Им дважды удалось скрыться от силовиков – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

По мнению Дандыкина, оснований не доверять сообщению ФСБ нет.

"Если человек ни в чем не виновен и не собирался нападать на силовиков или совершать диверсии, откуда у него оружие и такая готовность к перестрелке с силовиками? Мне кажется, что задержанные реально готовили диверсии и давно были под прицелом ФСБ. Видимо, настало время нейтрализовать угрозу, исходящую от них. Это успех спецслужб, которые контролируют ситуацию", - отметил он.

Половник МВД РФ Амир Колов не исключает, что операция по задержанию подозреваемых и последние события в Ингушетии связаны друг с другом.

"В связи с убийством двух ингушей, которые работали охранниками в компании Wildberries в Москве, в Ингушетии поднялась такая волна недовольства, собралось много народу на похоронах, было народное возмущение. И в этой ситуации силовикам надо было как-то себя проявить и показать, что они внимательны к региону, контролируют ситуацию в Ингушетии и задерживают опасных для общества людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

По его словам, операция ФСБ показала, что все еще есть опасность террористических актов на Северном Кавказе.

"На Северном Кавказе и в Ингушетии в частности, сохранился театр террористической деятельности, поэтому присутствие силовиков, наращивание их количества востребовано текущей ситуацией. Для Ингушетии такое количество задержанных является большим событием, в том числе для силовиков, которым удалось задержать тех, кого они хотели", - указал он.

Перестрелке, в которой силовики убили предполагаемого боевика, предшествовала спецоперация в Карабулаке в начале марта, во время которой были убиты шесть членов "Исламского государства"*. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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