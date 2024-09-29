Аналитики указали на нерешенную проблему с майнингом в Абхазии

29 сентября 2024, 07:16

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В Абхазии продолжают действовать крупные майнинг-фермы, за которыми стоят высокопоставленные чиновники. Работа этих ферм наносит серьезный урон энергосистеме республики и потому принимаемые меры для улучшения ее работы не дают результатов. Ситуацию неспособна решить даже передача энергосистемы в частные руки, которую жители Абхазии обсуждали в сети после внезапного отключения света в Сухуме неделю назад, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 22 сентября жители Сухума остались без электричества. Власти и энергетики не пояснили причины отключения. Спустя несколько часов энергоснабжение было восстановлено.

В Абхазии продолжает стоять остро проблема с нехваткой электричества, а осенне-зимний период применяются веерные отключения для экономии, поскольку возрастает нагрузка на электросети. Во время отключения подачи света 22 сентября, жители Абхазии высказали в местных телеграм-каналах мнение, что вслед за законопроектом об апартаментах и ратификацией соглашения о судах в парламент может быть внесен закон о передаче энергосистемы республики в частные руки.

Передача энергосистемы Абхазии в частные руки вполне возможна, но безучастности со стороны жителей по этому вопросу нет, отметил руководитель международного проекта "Кавказ – наш общий дом", политолог Давид Дасания.

"Народ никогда не согласится на передачу электросетей любому инвестору, тем более, что есть основания предполагать, что этим инвестором будет кто-то, кто предложит властям некую коррупционную составляющую. Несколько лет назад была история с группой российских бизнесменов, предложивших Абхазии решить проблемы с мусором, вывозя и перерабатывая его, и не требуя ничего с жителей. Чиновники прямо намекнули им на необходимость "благодарности", и они ушли. Люди опасаются повторения этой истории и того, то при продаже в бюджет поступит столько же, сколько в карманы коррупционеров", – сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Передача электросетей в частные руки приведет к подорожанию электричества для жителей, хотя бы потому, что новому владельцу захочется быстро окупить потраченные средства, отметил аналитик. "Многие люди не могут платить – нет работы. А у тех, у кого она есть, зарплата 5-7 тысяч, хотя для нормальной жизни нужно было бы 40-60. И лишь при условии такого повышения у населения можно требовать адекватную цену за электроэнергию", – сказал Дасания.

Власти должны бороться с проблемой значительных неплатежей за электроэнергию, но не посредством передачи энергосистемы в частные руки, а просто наводя порядок в стране, продолжил он. "Не платят те, кто владеет крупными майнинговыми фермами. Эти люди у нас фактически неприкосновенны. И. конечно, никто не осмеливается требовать с них денег или обрезать электроснабжение ферм. Но в результате у людей оказывается настолько слабое освещение, что возникает вопрос – а за что мы, собственно, платим", – подчеркнул политолог.

Резюмируя, Дасания отметил, что в Абхазии складывается ситуация, когда "верхи не могут, а низы не хотят". "Но социального взрыва в Абхазии, с учетом ее геополитического положения, не будет. Абхазы предпочтут решить свои проблемы на выборах", – полагает аналитик.

26 декабря 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики рассказали, что в республике майнинговые фермы являются причиной нехватки электроэнергии. Они отметили, что местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. 19 марта опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками.

Потенциальному покупателю энергосистемы Абхазии прежде всего придется серьезно потратится на ее модернизацию, поскольку ситуация в ней аховая, отметил на условиях анонимности аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии.

"И сети, и сами электростанции достаточно изношены. Авария следует за аварией, это приводит к веерным отключениям. Кроме того, зима и замерзание ледников приведут к понижению уровня воды в водохранилищах и Ингурской ГЭС и перепадных ГЭС, что приведет к дальнейшему снижению количества вырабатываемой электроэнергии", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Абхазии вряд ли захотят лишаться полного контроля за электросетями и, вероятно, если даже и будут передавать их в частные руки, то выберут форму государственно-частного партнерства, считает он. "В какой-то момент у них был вариант договориться о партнерстве с Грузией. Но с тех пор грузины решили свои проблемы с энергетикой и такое партнерство перестало представлять для них интерес", – отметил аналитик.

Приватизация энергосистемы Абхазии вряд ли вызовет сколько-нибудь масштабные волнения среди жителей, полагает он. "Люди настолько устали, что всем просто все равно", – сказал аналитик.

Относительно ситуации с платежами за электричество, аналитик, также, как и Давид Дасания указал, что основные проблемы в этой сфере связаны с владельцами майнинговых ферм. "Обычные люди за электричество платят. А вот, что касается майнинговых ферм, которые часто находятся на территории предприятий, то мелкие из них позакрывали, чтобы продемонстрировать борьбу с майнингом, зато крупные имеют покровителей такого масштаба, что силовики просто боятся туда заходить, а не то что требовать погасить долги", – подчеркнул аналитик.

Проводимые госкомпанией "Черноморэнерго" мероприятия по установке счетчиков, пока не принесли ощутимого результате в виде снижения масштабов потребления энергии. "Максимум насколько изменилось – это несколько процентов. Да и предоставленных Россией счетчиков явно не хватило для того, чтобы повсюду их установить", – подчеркнул аналитик.

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