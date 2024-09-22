Возобновлена подача света жителям Абхазии

22 сентября 2024, 15:57

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Восстановлено энергоснабжение домов жителей Сухума и двух районов Абхазии, прерванное после аварии, сообщили в "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Сухума остались без электричества. Власти и энергетики не пояснили причины отключения.

После аварийного отключения высоковольтной линии "Псоу" без света оставались жители не только Сухума, но и Гагрского и Гудаутского района, сообщило со ссылкой на замдиректора "Черноморэнерго" Тенгиза Гирджинбу "Апсныпресс".

По данным компании, отключение произошло "вследствие кратковременного перегруза линии". "На данный момент авария устранена. Электричество подано во все районы", - говорится в публикации, размещенной в 11.38 мск в телеграм-канале агентства.

Напомним, в ноябре 2022 года Абхазия в третий раз за два года получила переток электроэнергии из России, чтобы восполнить дефицит электроэнергии. Однако перебои с подачей света не прекращались и после того, как Абхазия получала переток электроэнергии.

Ежедневные отключения света приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство больницы в Сухуме приняло решение отключить компьютерный томограф.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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