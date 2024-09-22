Жители Сухума остались без электричества

22 сентября 2024, 11:14

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Дома жителей Сухума сегодня внезапно остались без электроснабжения, власти и энергетики не пояснили причины отключения.

Как информировал "Кавказский узел", 13 апреля ежедневные отключения подачи света жителям Абхазии были сокращены с шести до четырех часов. Хотя Ингурская ГЭС после аварии возобновила работу, отключения света продолжаются потому, что за время ремонта накопились долги перед грузинским поставщиком электроэнергии, объяснило руководство станции.

Сегодня дома жителей Сухума внезапно остались без электроснабжения, сообщила в своем телеграм-канале "Нужная газета".

Причины отключения подачи света неизвестны, указал телеграм-канал "Республика".

На 11.10 мск на сайте администрации Сухума и на сайте "Черноморэнерго" нет комментариев относительно отключения электроснабжения Сухума.

Напомним, в ноябре 2022 года Абхазия получила переток электроэнергии из России. Это произошло в третий раз за два года. В частности, Абхазия запросила электричество из России в декабре 2020 года, когда "Черноморэнерго" из-за увеличения потребления и изношенности сетей также вводило график ежедневных отключений электроэнергии.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" жители Абхазии пожаловались, что ежедневные отключения света приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство Центральной районной больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

Проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, отметил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

"Кавказский узел" также писал, что 4 сентября стало известно, что российская сторона частично приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. Приостановка Россией финансирования абхазских бюджетников пока не отразилась на выплате зарплат, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Среди причин такого решения они выделили отказ Сухума принять важные для Москвы законы и невыполнение абхазской стороной обязательств по экономическим соглашениям.

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