Абхазские аналитики сочли отзыв закона об апартаментах результатом протестов

27 июля 2024, 23:26

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Отзыв из парламента Абхазии законопроекта об апартаментах стал результатом действий оппозиции и активистов, а сплоченность общества вынудила депутатов парламента отказаться от поддержки проекта закона, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Спустя время власть может попытаться вновь принять этот закон, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта об апартаментах. Жители республики активно выступали против этого проекта закона в соцсетях, а также проводили митинги.

В Абхазии широкий общественный резонанс вызвало вынесенное 15 июля предложение депутатов парламента Резо Зантарии, Беслана Эмурхбы, Алмаса Акабы и Германа Качаравы принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта.

Отзыв законопроекта об апартаментах стал результатом совместных действий политической оппозиции и гражданского общества, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава. "Здесь нельзя выделить и сказать, что кто-то сделал больше или меньше. Все работали вместе, а протест возрастал по мере того, как власти пытались протолкнуть законопроект. Во многом это стало возможным, поскольку эта тема затронула всех", - заметил он.



Лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия также отметил, что в отмене закона сыграла роль не только оппозиция, но и "все абхазское общество, сказавшее, что оно против". "Выступил ряд общественных организаций – Совет старейшин Абхазии, Центр стратегических исследований, потом более 70 Героев Абхазии и даже торгпред Абхазии в России Олег Барциц. Все общество почувствовало опасность потерять часть территории Абхазии. И депутаты парламента, которые собрались было проголосовать за этот законопроект, заявили своим избирателям на встречах, что они с народом, и будут голосовать против закона", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После определенного перерыва власть в какой-то момент сможет вновь внести этот закон, и как в случае с законом о Пицундской даче, добиться его одобрения

И Гезердава, и Гулия не исключили, что власть в дальнейшем может попытаться вновь протащить этот закон. Гезердава подчеркнул, что нынешний законопроект – не первый, а впервые эту тему обсуждали еще в 2022 году, заявил, что власть может поступить как с законом о передаче России Пицундской дачи. "После определенного перерыва власть в какой-то момент сможет вновь внести этот закон, и как в случае с законом о Пицундской даче, добиться его одобрения", - заметил он.

Гулия считает, что это вряд ли получится. "Манипуляции, которые раньше действовали на народ, уже не действуют, и общество может вновь подняться", - отметил он.



Аналитики разошлись во мнениях, поможет ли нынешний подъем общественной активности, позволивший не допустить принятия закона об апартаментах, похоронить еще один одиозный законопроект – об иноагентах. Гезердава полагает, что это вряд ли удастся сделать, поскольку этот законопроект затрагивает гораздо меньше людей, чем закон об апартаментах. "Он интересен только гражданскому обществу, а про него последние годы ежедневно транслируют негатив. Впрочем и здесь есть некие позитивные изменения – во время последнего обсуждения законопроекта за петицию о его отмене подписалось в два раза больше людей, чем в предыдущий раз", - заявил он.

Гулия осторожно заметил, что это будет зависеть от настроений общества, которому надо будет решить ряд важных вопросов кроме этого закона.



Политолог Нателла Акаба, в 2022 году выступившая в поддержку строительства апартаментов, полагая, что это поможет поднять экономику восточных районов Абхазии, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что сейчас переменила взгляды. "Сейчас, когда большинство населения, в том числе многие люди, которых я уважаю, выступили против, объясняя, что это ухудшит демографическую ситуацию, я также считаю, что в нынешнем виде закон не нужен", - отметила она. Акаба подчеркнула, что закон о праве россиян на собственность на объекты недвижимости все же нужно будет принять. «Но надо тщательно его обдумать», - заключила она.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что если законопроект об апартаментах будет принят, то в Абхазии будет построено около 30 тысяч апартаментов, и республика будет заселена примерно 60 тысячами неабхазского населения.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Абхазии заявили, что в республике существенная проблема с работой и оттоком населения в другие страны. Власти не стремятся развивать территории и вместо того, чтобы разрешать продажу недвижимости иностранцам, им следовало бы строить заводы и фабрики.

27 декабря 2023 года депутаты парламента Абхазии проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность здания госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента, заседание было закрытым для прессы. Президент Аслан Бжания в тот же день подписал закон о ратификации этого соглашения. Проголосовавшие за ратификацию соглашения депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

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