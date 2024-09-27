Зурабишвили подписала закон об амнистии заключенных

27 сентября 2024, 14:01

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала закон об амнистии, принятый по инициативе правящей партии. Принятие парламентом такого закона перед выборами стало косвенным подкупом избирателей, заявила она.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля правящая партия "Грузинская мечта" зарегистрировала в парламенте проект закона об амнистии, под которую подпадает 66 статей УК Грузии. Документ предусматривает сокращение сроков наказания за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года. Амнистия, которую предложила правящая партия "Грузинская мечта", является ограниченной и затрагивает лишь осужденных по наименее тяжким статьям, заявили правозащитники.

Президент Саломе Зурабишвили подписала закон об амнистии, отметив, что считает его «очевидным косвенным подкупом избирателей», сообщает сегодня "Новости-Грузия".

«Перед парламентскими выборами принятие парламентом закона об амнистии по инициативе правящей партии является очевидным косвенным подкупом избирателей», - сказала она.

По мнению Зурабишвили, амнистию, которая «по своей сути является гуманитарным актом», целесообразно было бы проводить задолго до выборов или после их окончания. Она отметила, что решила подписать закон сейчас, «учтя тот факт, что многие осужденные и их семьи ждут амнистии».

Закон об амнистии парламент принял в третьем чтении 17 сентября. Амнистия коснется около 6000 осужденных, из них более тысячи будут освобождены после вступления в силу закона, остальным сократят сроки, пишет издание.

26 сентября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе выступил с критикой в адрес Зурабишвили, заявив, что президент не подписывает закон «по труднообъяснимой причине», сообщило в тот же день "ИнтерпрессНьюс".

При этом министр подчеркнул роль правящей партии в продвижении законопроекта. "Более 1000 заключенных 9-й день безрезультатно ждут подписания президентом закона «Об амнистии» и желанной свободы. Амнистия – один из самых гуманных актов, дающий человеку возможность начать жизнь заново. В результате большого усердия парламентского большинства парламент принял закон, который до сих пор не задействован только потому, что госпожа президент его по какой-то неизвестной и труднообъяснимой причине не подписывает", - привело его слова издание.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство".

26 международных организаций из США, Европы и других стран зарегистрировались в ЦИК Грузии для наблюдения за выборами в парламент. Парламентская ассамблея Совета Европы направила в Грузию делегатов для оценки избирательной кампании.

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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