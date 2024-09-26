Закрытое для прессы заседание парламента возмутило журналистов Абхазии

26 сентября 2024, 09:20

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Служба госохраны отказалась пустить журналистов на заседание парламента Абхазии. Союз журналистов республики напомнил властям о верховенстве закона, и что согласно ему, они обязаны обеспечивать в стране свободу слова.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".

25 сентября абхазские журналисты столкнулись с ограничениями в освещении заседания парламента Абхазии, депутаты которого должны были голосовать за ратификацию соглашения с Россией о судах. В частности, в парламент не были допущены независимые журналисты, сообщило 25 сентября в своем телеграм-канале информагенство "Аиашара".

Несмотря на наличие аккредитации и документа, подтверждающего ее, сотрудники госохраны отказались пустить на заседание парламента журналиста информационного агентства "Аиашара". Они заявили, что в пропуске отказано из-за отсутствия согласования. Пресс-служба парламента Абхазии, а также депутаты парламента заявили, что не могут повлиять на ситуацию, сказано в публикации.

"Есть указание администрации президента и ГСО, которые запретили запускать на заседание парламента", – отметило агентство.

После того, как сотрудники независимых СМИ, несмотря на наличие аккредитации, не были допущены на заседание сессии Народного Собрания, с заявлением выступил Союз журналистов Абхазии.

"Союз журналистов вынужден обратить внимание руководства парламента на нарушение статьи 45 Закона о СМИ Абхазии, в соответствии с которой "аккредитованный журналист имеет право присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых аккредитовавшими его органами, за исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия", – сказано в заявлении, текст которого опубликовала 25 сентября в телеграм-канале "Нужная газета".

В начале заседания сессии было сказано, что журналистов не пустили из-за их резких высказываний в адрес парламента и депутатов. Журналист может быть лишен аккредитации по решению суда в связи с распространением сведений, несоответствующих действительности, отметили в объединении.

"Союз журналистов призывает все органы власти следовать букве закона и создавать условия для нормальной деятельности журналистов", – сказано в заявлении.

"Кавказский узел" также писал, что 15 сентября в Сухуме подверглись нападению со стороны неизвестных журналист Дэвид Гобечия и активистка движения "Ҳара ҲПицунда" Лия Агрба. Журналист считает, что за нападением стоят власти Абхазии, недовольные борьбой активистов против законопроекта об апартаментах.

Президент Абхазии должен взять на личный контроль дело о нападении на журналиста Дэвида Гобечию и активистку движения "Ҳара ҲПицунда" Лию Агрба, а МВД республики обеспечить эффективное расследование, заявили 16 сентября абхазские журналисты.

Напомним, в Абхазии вызвало широкий общественный резонанс предложение четверых депутатов парламента принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов Абхазии, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. Позже этот проект закона был отозван из парламента.

4 сентября стало известно, что власти России частично приостановили финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. МИД республики назвал это санкциями за неисполнение обязательств. 25 сентября парламент ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией о судах, обязывающее Абхазию исполнять решения российских судов.

Это соглашение поставило в неравное положение абхазский бизнес, а среди оппозиционно настроенных жителей республики это воспринято как покушение на суверенитет. Тем не менее, в Абхазии серьезного политического кризиса ожидать не стоит, заявили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

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