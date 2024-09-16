Нападение на Гобечию и Агрба возмутило журналистов Абхазии

16 сентября 2024, 11:04

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Президент Абхазии должен взять на личный контроль дело о нападении на журналиста Дэвида Гобечию и активистку движения "Ҳара ҲПицунда" Лию Агрба, а МВД республики обеспечить эффективное расследование, заявили абхазские журналисты.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 15 сентября в Сухуме подверглись нападению со стороны неизвестных журналист Дэвид Гобечия и активистка движения "Ҳара ҲПицунда" Лия Агрба. Журналист считает, что за нападением стоят власти Абхазии, недовольные борьбой активистов против законопроекта об апартаментах.

Организаторы нападения на Дэвида Гобечия и Лию Агрба не достигли своей цели, поскольку оно не запугало абхазских журналистов и активистов, отстаивающих интересы республики, заявила главред ИА "Аишара" Низфа Аршба на видео, опубликованном сегодня в телеграм-канале информагенства.

Аршба считает, что за нападением стоят власти Абхазии. "Мы требуем найти и наказать виновных", – подчеркнула она.

Слова поддержки Дэвиду Гобечия высказал журналист Саид Барганджия. "Теперь всех несогласных будут пытаться подловить ночью в масках и обливать газовыми баллончиками? Может вы пойдете дальше и начнете вылавливать наших малолетних детей? Что это вообще происходит?" – возмутился он в своем телеграм-канале "Жорын внук".

Барганджия потребовал, чтобы власти Абхазии, в том числе президент республики и руководство МВД, взяли на личный контроль дело о нападении на Гобечия и Агрба.

С заявлением также выступил Союз ветеранов и молодежи Абхазии. "Мы не сомневаемся, что это был политический заказ, направленный на нагнетание страха в гражданском обществе Абхазии и на подавление свободы слова граждан", – привела сегодня в своем телеграм-канале "Нужная газета" заявление объединения.

Телеграм-канал "Абхазский портал", одним из администраторов которого является Дэвид Гобечия в своих постах критикует власти Абхазии. В частности, критика направлена в адрес президента республики Аслана Бжания. 14 сентября телеграм-канал разместил публикацию о том, что Бжания обсуждал в Минобороны Абхазии проблему с нехваткой финансов, 12 сентября был опубликовал пост о том, что абхазские чиновники будто бы оказали давление на сотрудников больницы, чтобы те высказались в поддержку законопроекта об апартаментах.

Активистка движения "Ҳара ҲПицунда" Лия Агрба на своей странице в соцсети Facebook* активно выступает против законопроекта об апартаментах и против запрета абортов. "Кавказский узел" также писал, что ранее Агрба потребовала от Генпрокуратуры Абхазии привлечь к уголовной ответственности члена Общественной палаты за слова об участниках акций протеста против передачи России госдачи "Пицунда".

Напомним, 4 сентября стало известно, что власти России частично приостановили финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. МИД республики назвал это санкциями за неисполнение обязательств.

Ранее в Абхазии широкий общественный резонанс вызвало предложение депутатов парламента Резо Зантарии, Беслана Эмурхбы, Алмаса Акабы и Германа Качаравы принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов Абхазии, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. 25 июля стало известно, что спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба подписал документ об отзыве этого проекта закона.

Также в Абхазии резонанс ранее вызвала передача России госдачи в Пицунде. Российская сторона арендует дачу в рамках соглашения от 1995 года. В 2022 году было подписано соглашение о передаче России этой госдачи. Участники акции протеста в Сухуме в сентябре 2022 года призвали депутатов не допустить ратификации соглашения. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Как передача "Пицунды" России стала причиной протестов в Абхазии".

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