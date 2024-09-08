Абхазская активистка заявила о клевете на участников акций протеста

08 сентября 2024, 20:00

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Активистка Лия Агрба потребовала от Генпрокуратуры Абхазии привлечь к уголовной ответственности члена Общественной палаты за слова об участниках акций протеста против передачи России госдачи "Пицунда".

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года депутаты парламента Абхазии на фоне акции протеста проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность здания госдачи "Пицунда". Президент Аслан Бжания подписал закон о ратификации этого соглашения. Проголосовавшие за ратификацию депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года. В 2022 году было подписано соглашение о передаче России этой госдачи. Участники акции протеста в Сухуме в сентябре 2022 года призвали депутатов не допустить ратификации соглашения. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Как передача "Пицунды" России стала причиной протестов в Абхазии".

Активистка движения «Ҳара ҲПицунда» Лия Агрба обратилась в Генпрокуратуру с требованием привлечь члена Общественной палаты Давида Пилия к уголовной ответственности за клевету, сообщает сегодня в своем телеграм-канале издание JAMnews.

По словам Агрба, Давид Пилия распространил "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство" активистов движения, участвовавших в акциях протеста против ратификации соглашения о передаче России госдачи в Пицунде, пишет издание.

Поводом для обращения активистки стало интервью Пилии, в котором тот заявил, что члены движения проводили протестные акции не бескорыстно, а за деньги.

"Я не буду унижаться до оправданий, тем более, когда нет никакого повода. Невозможно убедить в чистоте наших помыслов людей, которые придерживаются совершенно иного мировоззрения и принципов. Им нельзя объяснить, что любить родину можно и нужно бесплатно", – приводит издание слова Лии Агрба.

Комментариев Давида Пилии относительно версии Лии Агрба пока не поступало. Общественная палата Абхазии, по состоянию на 19.45 мск, не прокомментировала на своем сайте заявление активистки.

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