Правозащитники призвали Совет Европы добиться от Баку освобождения активистов

19 сентября 2024, 17:00

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Генсеку Совета Европы следует использовать рычаги давления на Баку, чтобы власти Азербайджана прекратили преследование активистов, журналистов и ученых, заявили в совместном обращении международные правозащитные организации.

Как писал "Кавказский узел", Парламентская ассамблея Совета Европы запланировала на осенней сессии, которая состоится с 30 сентября по 4 октября, дебаты в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Азербайджане. Практика репрессий и арестов инакомыслящих работает против имиджа страны, указали азербайджанские правозащитники.

11 сентября представители нескольких стран в Совете Европы призвали Азербайджан выполнять обязательства в рамках этой организации, в том числе возобновить сотрудничество с ее Комитетом против пыток. Официальный Баку назвал предвзятой критику за нарушения прав человека и расценил заявление как вмешательство в свои внутренние дела.

18 международных неправительственных организаций и правозащитных групп из разных стран направили обращение к вступившему 18 сентября в должность генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе. Они призвали не ратифицировать полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ из-за "беспрецедентных репрессий" в этой стране.

«На сегодняшний день, в стране почти не осталось на свободе ни одного независимого субъекта гражданского общества. Руководители независимых СМИ были арестованы, а власти усилили давление на адвокатов, а также ученых», - говорится в обращении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы сотрудники изданий Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Авторы обращения акцентировали внимание на арестах правозащитника Анара Мамедли, парализованного активиста Фамиля Халилова, молодого исследователя Бахруза Самедова, экономиста Губада Ибадоглу, профсоюзного деятеля Афияддина Мамедова.

Власти Азербайджана также организовали преследование независимых СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13, арестовав их руководителей и журналистов, указали активисты. Они попросили генсека Совета Европы призвать к освобождению Анара Мамедли и других правозащитников, активистов и журналистов, аресты которых политически мотивированы.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. В июне правозащитники сообщили о 303 людях, внесенных в список. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Также активисты попросили призвать Азербайджан к полному пересмотру законодательства, направленного на криминализацию деятельности правозащитников и гражданского общества. Официальному Баку необходимо дать понять, что в случае невыполнения указанных мер полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ не будут утверждены, считают авторы обращения.

«Мы считаем, что взаимодействие с Азербайджаном нового генерального секретаря Совета Европы будет иметь решающее значение для создания новых площадок для вывода Азербайджана на уровень выполнения обязательств по Европейской конвенции о правах человека и обязательств, взятых на себя Азербайджаном при вступлении в эту организацию», - сказано в послании.

Обращение подписали, в частности, «Кампания по прекращению репрессий в Азербайджане под именем Анара Мамедли», Европейский центр защиты прав человека, Европейская платформа за демократические выборы, Международная федерация по правам человека (FIDH), Международное партнерство по правам человека (IPHR), Нидерландский Хельсинкский комитет, Норвежский Хельсинкский комитет, Центр гражданских свобод (Украина), Хельсинкский фонд по правам человека (Польша), Центр по правам человека (Грузия), Фонд политической ответственности (Польша), Ресурсный центр по демократии и правам человека (Молдова) и другие.

Азербайджан может отправить на осеннюю сессию ПАСЕ новую делегацию с учетом формирования нового состава парламента после выборов 1 сентября, заметил азербайджанский правозащитник Самир Казымлы.

«В таком случае встанет вопрос о признании полномочий делегации. В другое время это стало бы технической процедурой. Но сейчас иная ситуация. В январе полномочия Азербайджана приостановили именно из-за невыполнения страной обязательств перед СЕ, в том числе в области прав человека. С тех пор ситуация еще более ухудшилась. И в повестку осенней сессии поступил запрос от группы депутатов о проведении срочных дебатов в связи с усилением репрессий в Азербайджане», - сказал Казымлы корреспонденту "Кавказского узла".

Депутаты ПАСЕ, отказавшиеся в январе утвердить полномочия делегации Азербайджана в организации, объявлены персонами нон-грата, им запрещен въезд в Азербайджан, в том числе на ноябрьский климатический саммит COP29. 26 августа европейский парламентарий Франк Швабе назвал это решение признаком диктатуры.

По словам Казымлы, Азербайджан может избежать дебатов, если в оставшиеся дни будут предприняты существенные меры по улучшению ситуации, освобождению хотя бы части политзаключенных.

«Но пока признаков смягчения курса нет. Ведь за период с января достаточно было бы предпринять определенные шаги в сторону международной организации. Однако власти Азербайджана не только не предприняли таких шагов, но и отказались пригласить делегацию ПАСЕ для оценки парламентских выборов. Более того, они объявили «персонами нон грата» тех, кто голосовал против азербайджанской делегации в ПАСЕ, запретив им въезд в страну, в том числе для участия в климатическом саммите COP29», - отметил он.

Вместе с тем правозащитник выразил надежду, что руководство Азербайджана все же осознает, что «ПАСЕ является весьма авторитетной организацией и что разрыв связей с ней приведет к осложнениям с другими международными структуру, включая Евросоюз, и все же изменит свою позицию в сторону восстановления сотрудничества».

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