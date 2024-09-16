Журналист и активистка подверглись нападению в Сухуме

16 сентября 2024, 08:24

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Вечером 15 сентября неизвестные совершили в Сухуме нападение на журналиста Дэвида Гобечия и активистку движения "Ҳара ҲПицунда" Лию Агрба. Журналист считает, что за нападением стоят власти Абхазии, недовольные борьбой активистов против законопроекта об апартаментах.

Как информировал "Кавказский узел", 8 сентября стало известно, что активистка Лия Агрба потребовала от Генпрокуратуры Абхазии привлечь к уголовной ответственности члена Общественной палаты за слова об участниках акций протеста против передачи России госдачи "Пицунда".

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года. В 2022 году было подписано соглашение о передаче России этой госдачи. Участники акции протеста в Сухуме в сентябре 2022 года призвали депутатов не допустить ратификации соглашения. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Как передача "Пицунды" России стала причиной протестов в Абхазии".

Нападение на журналиста Дэвида Гобечия и активистку движения " Ҳара ҲПицунда" Лию Агрба произошло 15 сентября на окраине Сухума.

Четверо нападавших в масках применили газовые баллончики и ослепили молодых людей. Затем они избили Гобечия и сняли это на камеру. У Лии Агрба люди в масках отобрали сумку. Потерпевшие были доставлены в больницу, передала 16 сентября в своем телеграм-канале "Нужная газета".

Дэвид Гобечия является одним из администраторов телеграм-канала "Абхазский портал". По его словам, за ним несколько дней осуществлялась слежка. Нападение на Гобечия и Агрба было совершено вечером 15 сентября, уточнил телеграм-канал "Абхазский портал".

По словам Гобечия, он находился с Агрба в салоне автомобиля и разговаривал. К машине подобрались четыре человека в масках и разбрызгали в ее салоне содержимое баллончиков. Далее они стали бить Гобечия, один из нападавших снимал происходящее на камеру. Журналист добавил, что 15 сентября в течение дня замечал за собой слежку и что нападавшие передвигались именно на той машине, на которой она велась. Журналист считает, что нападение организовали власти Абхазии, поскольку он врагов не имеет.

"Эти люди были спортивного телосложения, они снимали видео, это был явный отчет кому-то", – отметил журналист.

Гобечия связал нападение с законопроектом об апартаментах. "Я никому ничего плохого в этой жизни не делал, только власти видимо все поперек горла, им не нравится, что происходит. Видимо, они понимают, что мы остановим их, распродажу нашей страны – мы не дадим им этого сделать", – заявил он.

Журналист пригрозил организаторам и исполнителям нападения наказанием по закону. "Вы не добьетесь того, чего вы хотите, даже если вы лишите нас жизней. Есть люди, которые продолжат это все и доведут это дело до конца", – подчеркнул Гобечия.

Целью нападения было запугивание, считает он. "Я не остановлюсь, буду делать то, что я делал с удвоенной, утроенной силой. А эти люди ответят за то, что они сделали", – заявил журналист.

Лидеры общественных и политических организаций Абхазии выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что возмущены нападением на Дэвида Гобечия и Лию Агрба, отметил телеграм-канал "Абхазский портал" в другой публикации.

По данным МВД Абхазии, сообщение о нападении на Дэвида Гобечия и Лию Агрба поступило в дежурную часть примерно в 19.20 [мск], нападение произошло в районе села Яштуха. Ведомство 15 сентября отчиталось на своем сайте, что проводится проверка.

Напомним, в декабре 2023 года депутаты парламента Абхазии на фоне акции протеста проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность здания госдачи "Пицунда". Президент Аслан Бжания подписал закон о ратификации этого соглашения. Проголосовавшие за ратификацию депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

"Кавказский узел" также писал, что в Абхазии широкий общественный резонанс вызвало вынесенное 15 июля предложение депутатов парламента Резо Зантарии, Беслана Эмурхбы, Алмаса Акабы и Германа Качаравы принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. 25 июля стало известно, что спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта об апартаментах.

4 сентября стало известно, что власти России частично приостановили финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. МИД республики назвал это санкциями за неисполнение обязательств.

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