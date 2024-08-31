Движение "Позор" отменило решение о регистрации в реестре иноагентов

31 августа 2024, 20:51

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Оппозиционное движение "Позор" отозвало регистрацию в реестре иноагентов и заявило о смене руководства. Активисты пояснили, что намеревались зарегистрироваться в реестре, чтобы не платить штрафы и сосредоточиться на выборах в парламент Грузии.

Как писал "Кавказский узел", несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов, а благотворительный фонд "Революция добра", помогавший малоимущим семьям в Грузии, объявил о прекращении деятельности, решив отказаться от регистрации в реестре иноагентов.Неправительственная организация Animal Project заявила о прекращении работы из-за закона о прозрачности иностранного влияния

29 августа Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков 122 истцов, в том числе президента Саломе Зурабишвили, депутатов парламента, активистов и журналистов, которые потребовали признать неконституционным закон "О прозрачности иностранного влияния". 30 августа возобновил рассмотрение исков и вызвал на заседание представителя Минюста. В реестре иноагентов числятся 233 из примерно 30 тысяч организаций, заявила замминистра юстиции Грузии. С 1 августа грузинские неправительственные организации, получающие из иностранных источников от 20% своего бюджета, обязаны зарегистрироваться в реестре иноагентов. В случае отказа от регистрации им грозит штраф в 25 тысяч лари (около 9,2 тысячи долларов) и принудительная регистрация.

Движение "Позор" вечером 30 августа сообщило, что добровольно внесло себя в реестр иностранных агентов. Лидеры движения объяснили в видеоролике, что их и так называют «иноагентами» и «антитрадиционалистами». Навешивание ярлыков уже навредило организации, а необходимость выплачивать штрафы за отказ регистрироваться может подорвать ее жизнеспособность, сообщило сегодня Paper Kartuli.

Объявление движения о регистрации в реестре иноагентов вызвало резко негативную реакцию оппозиционных политиков и многих гражданских активистов, сообщило издание "Грузия Online"

Движение "Позор" возникло на волне протестов после «ночи Гаврилова» летом 2019-го. В последующие годы оно провело сотни антиправительственных митингов и пикетов, заявляя о своей приверженности курсу страны в ЕС. Движение активно участвовало в акциях против закона об иноагентах, пишет издание.

Сегодня днем стало известно, что движение решило отозвать свою регистрацию.

"Мы понимаем и принимаем реакцию общественности. Для нас важна критика граждан и единомышленников. Нам очень жаль, что мы не оценили должным образом те последствия, которые могло иметь наше решение. Наше решение основывалось на цели проведения кампаний, запланированных для увеличения участия граждан в выборах, чтобы способствовать смене власти на октябрьских выборах, однако, основываясь на отзывах, мы считаем, что помогли посеять нигилизм и разочарование даже среди наших единомышленников, что, очевидно, вредит общей цели как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Одним из оснований нашего решения было то, что мы считали фундаментально неправильным платить штрафы власти перед выборами, и мы и сейчас придерживаемся того же мнения. Поэтому в случае штрафов "Позор» не намерен их оплачивать", - говорится в заявлении, которое размещено на странице движения в Facebook*.

Организация также сообщила о смене руководства. "Георгий Мжаванадзе покидает пост директора, и мы продолжаем работу под новым руководством", - сказано в заявлении.

"Кавказский узел" также писал, что трое неизвестных 11 июня напали в Тбилиси на активиста оппозиционного движения "Позор" Зуку Бердзенишвили и избили его. Соратники и близкие Бердзенишвили считают, что к организации нападения причастны власти Грузии.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах из-за его несоответствия Конституции. Аналогичные иски подали 121 общественная организация, представители оппозиции, а также журналисты.

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