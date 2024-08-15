Меликов признал проблему с вывозом мусора в Махачкале

15 августа 2024, 06:19

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В Махачкале торговые центры повсеместно сваливают отходы на мусорки, предназначенные для жилых домов, в результате чего они переполнены, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он пригрозил наказать подчиненных, если те в течение пяти дней не приведут систему по вывозу мусора в надлежащее состояние.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июля заместитель мэра Махачкалы Ислам Закарьяев заявил, что зарплата местных работников коммунальной сферы составляет 100 тысяч рублей, и что несмотря на это в городе нехватка рабочих рук, в результате чего возникла проблема с вывозом мусора. 30 июля опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы отметили, что махачкалинские коммунальщики получают в разы меньше.

Глава Дагестана Сергей Меликов признал проблему с переполненными мусорками в Махачкале. По его словам, контейнерные площадки используют торговые центры, и это является повсеместной проблемой, в которой необходимо разобраться, передало 14 августа РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Меликов пояснил, что к нему поступают жалобы от махачкалинцев на то, что мусор с некоторых территорий вывозится раз в несколько дней, и что мусорки около их домов наполняются отходами из торговых центров. Глава Дагестана поручил подчиненным в течение пяти дней привести городскую систему по вывозу мусора в надлежащее состояние. Он пригрозил им дисциплинарной ответственностью.

"Городу необходимо выработать комплекс мер по вывозу мусора, решить вопрос с закупкой техники, ускорив процесс ее приобретения в лизинг. Средства на это выделены. Выстроить систему нужно так, чтобы она больше не давала повода горожанам жаловаться. Начать необходимо с операторов по вывозу ТКО", – привело агентство слова Меликова.

Напомним, в Дагестане длительное время остается проблема с несанкционированными свалками и своевременным вывозом мусора. 20 июня регоператор "Махачкала-1" столкнулся с нехваткой работников для вывоза мусора на фоне сообщений о массовых задержаниях мигрантов из Таджикистана после теракта в "Крокус Сити Холле". Мэрия подтвердила, что существует проблема с вывозом мусора.

Еще в 2021 году в Махачкале и Каспийске возникли проблемы с вывозом мусора. В январе 2021 года компания "Лидер" отказалась вывозить мусор, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Вывозом отходов занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом.

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