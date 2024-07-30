Чиновники разъяснили заявления о высоких зарплатах в сфере ЖКХ Махачкалы

30 июля 2024, 13:54

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Озвученные зарплаты в 100 тысяч рублей в сфере ЖКХ Махачкалы касались водителей мусоровозов, пояснили сотрудники мэрии. Рабочие, которые заняты в не менее важных сферах, зарабатывают в разы меньше, отметили опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июля заместитель мэра Махачкалы Ислам Закарьяев заявил, что зарплата местных работников коммунальной сферы составляет 100 тысяч рублей, и что при этом в городе нехватка рабочих рук, в результате чего возникла проблема с вывозом мусора. Махачкалинские коммунальщики получают в разы меньше и зарплату им иногда задерживают, заявили местные жители, комментируя слова Закарьяева в соцсети.

После слов заместителя мэра Махачкалы о том, что коммунальщики зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц, газета "Черновик" провела в своем телеграм-канале опрос. Вопрос, который в нем поставлен, выглядит так: "А вы бы пошли убирать мусор с улиц Махачкалы за зарплату 90-100 тысяч рублей в месяц?". На 14.00 мск 30 июля 58% респондентов ответили "да", остальные 48% ответили "нет". В опросе приняли участие 3255 пользователей.

В Махачкале зарплата дворника составляет 20 тысяч рублей, отметил местный житель Раджаб. "Моя сестра работает дворником в Махачкале. Зарплата – 15-20 тысяч рублей. Это очень мало. Еще подрабатывает, убирая в офисе, там платят 1000-1500 рублей в день", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудникам управления ЖКХ Махачкалы несколько лет не поднимали зарплату, отметил другой местный житель Заур. "Отец работает разнорабочим в УЖКХ. Получает меньше 20 тысяч", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Электрики в Махачкале получают около 30 тысяч, отметил махачкалинец Магомедрасул. "Я работаю электриком, получаю около 25-30 тысяч. Работа сложная, постоянные вызовы на ремонт линий. Когда есть время, подрабатываю по частным вызовам, даю соответствующие объявления", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Озвученная заместителем мэра Махачкалы Исламом Закарьяевым зарплата касается водителей мусоровозов, так как наблюдается наибольший дефицит представителей именно этой специальности, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Махачкалы.

В Центре занятости Махачкалы в большинстве имеются вакансии по рабочим специальностям, их около 700, рассказал сотрудник Минтруда Дагестана. Среди них вакансии не только в Махачкале, но и в форме работы вахтовым методом в разных регионах страны. В Махачкале зарплата дворника оценивается в среднем в 20 тысяч рублей, грузчика – от 50 тысяч, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В коммунальной сфере управления ЖКХ Махачкалы не хватает 15 сотрудников, а всего там работает 55 человек, сообщил заместитель начальника управления Ризван Магомаев. При этом штат недавно был увеличен, а ранее в коммунальной сфере управления ЖКХ работало 48 сотрудников, привела 29 июля в своем телеграм-канале слова Магомаева администрация Махачкалы.

Долги по зарплате в Дагестане с начала года выросли почти на 6 миллионов рублей. Суммарная задолженность по заработной плате, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, по данным Дагестанстата, на начало июля 2024 года составила 12 миллионов 345 тысяч рублей, отметил 28 июля телеграм-канал "Экономика Дагестана".

"Среди предприятий, имеющих наибольшие суммы долгов, компании из сферы ЖКХ", – сказано в публикации.

Ранее некоторые из коммунальных служб Дагестана заявили о дополнительных выплатах сотрудникам. В частности, 19 июля заместитель директора "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Арсен Гаджиев сообщил, что было принято решение о дополнительных выплатах техперсоналу.

С июля зарплата работников аварийных бригад, кабельных и линейных служб, а также всем задействованным в ремонтно-восстановительных работах, будет увеличена более чем на треть. Средняя зарплата электромонтеров, электрослесарей будет составлять от 50 тысяч рублей и выше, написал он в своем телеграм-канале.

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