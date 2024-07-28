Сотрудники управления ЖКХ выполняют коммунальные работы. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=tnbTv86mJVo

28 июля 2024, 06:58

Отчет властей и высоких зарплатах коммунальщиков вызвал иронию у махачкалинцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале зарплата работников коммунальной сферы составляет 100 тысяч рублей, но в городе возникла проблема с вывозом мусора из-за нехватки рабочих рук, заявил заместитель мэра Ислам Закарьяев. Махачкалинские коммунальщики получают в разы меньше и зарплату им иногда задерживают, заявили местные жители, комментируя слова Закарьяева в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане длительное время остается проблема с несанкционированными свалками и своевременным вывозом мусора. 20 июня регоператор "Махачкала-1" столкнулся с нехваткой работников для вывоза мусора на фоне сообщений о массовых задержаниях мигрантов из Таджикистана после теракта в "Крокус Сити Холле". Мэрия подтвердила, что существует проблема с вывозом мусора.

Еще в 2021 году в Махачкале и Каспийске возникли проблемы с вывозом мусора. В январе 2021 года компания "Лидер" отказалась вывозить мусор, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Вывозом отходов занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом.

О том, что зарплата сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Махачкалы составляет 100 тысяч рублей заместитель мэра – начальник управления ЖКХ Ислам Закарьяев заявил 23 июля.

Он подчеркнул, что несмотря на высокую зарплату в управлении не хватает сотрудников, поскольку желающих работать в этой сфере мало. Результатом этого является проблема с санитарным состояние города, передало 23 июля РИА "Дагестан".

"Немаловажным фактором регулярных сбоев графика также является отсутствие возможности обновления транспортного фонда из-за низкого сбора коммунальных платежей и финансирования для модернизации автопарка", – сказал Закарьяев.

Пост о том, что коммунальщики в Махачкале получают по 100 тысяч рублей, был опубликован 26 июля в Instagram*-паблике moy.daghestan, на который подписаны около 458 тысяч пользователей. На 06.50 мск 28 июля эта публикация набрала 581 отметку "нравится" и 246 комментариев.

"Наверное, перепутали. 9-10 тысяч, наверное, хотел сказать", – предположил пользователь shahru724.

"У меня соседка работает в этой сфере. 28 тысяч рублей – и точка", – написал magomedovm027.

"Интересно послушать тех, кто работают или работал в этой сфере. Получают ли они 90-100 тысяч рублей?" – поинтересовалась amina_prekrasnaya__.

"Нет конечно", – ответил ей nariman_adzhiev_.

"Нет конечно. 3500 квадратных метров уборки 9 или 10 тысяч рублей", – написал в ответ umuzhat_dide.

"Нет таких зарплат, однозначно. Может на бумагах такие зарплаты есть, но на деле – нет. Если такую зарплату платили бы, то там нехватки работников не было бы", – считает sergey_fatahov.

"При такой зарплате город блестел бы от чистоты", – сыронизировала amina_181818.

"С такой зарплатой я бы даже стала дворником", – заявила romashka555666.

"С такой зарплатой я пошла бы туда работать. Из-за того, что вовремя зарплату не выдают, работники не выходят на работу. Поэтому это все так", – написала izabel631.

"Я пойду туда работать, если дадут 100 тысяч", – подчеркнул robot__werb.

"90-100 тысяч рублей... Когда до работников доходит, то один ноль куда-то исчезает", – сыронизировал пользователь amikids2017.

"Если бы были такие зарплаты, то у вас не было бы нехватки кадров", – считает hercules_1992.

"Это зарплата на бумаге, видать", – считает serebro.sharm_aisha.

"Кавказский узел" также писал, что Дагестан регулярно оказывается в лидерах антирейтингов регионов по доходам населения. В частности, 20 мая авторы рейтинга, опубликованном РИА "Новости", отметили, что в республиках Северного Кавказа зарплата половины работников превысит 100 тысяч рублей в среднероссийских ценах не менее чем через 13,3 года.

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Примечание:

"Жители Каспийска пожаловались на качество воды из водопровода", "Прокуратура заинтересовалась отключением воды в Избербаше", "Подача воды ограничена в Махачкале из-за угрозы массового отравления".

Автор: "Кавказский узел"

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