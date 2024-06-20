Жители Махачкалы пожаловались на проблемы с вывозом мусора

20 июня 2024, 20:47

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Махачкалинцы за неделю направили в бот движения "Город наш" 53 жалобы на несвоевременный вывоз мусора. Оператор объяснил сбои в графике вывоза отходов техническими проблемами.

Как писал "Кавказский узел", регоператор "Махачкала-1" столкнулся с нехваткой работников для вывоза мусора на фоне сообщений о массовых задержаниях мигрантов из Таджикистана после теракта в "Крокус Сити Холле". Мэрия подтвердила, что существует проблема с вывозом мусора. Власти Дагестана после этого отчитались о привлечении к вывозу мусора сотрудников администрации города, Минприроды и Минтранса Дагестана, а также подведомственных им организаций. Субботники выглядят формой повинности и малоэффективны в решении проблемы с мусором, которая требует комплексного подхода, считают махачкалинцы.

Жители Махачкалы сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что в последние дни по многим локациям мусор в городе не вывозится. "В Научном городке Махачкалы переполненные контейнеры, стоит жара, все отвратительно пахнет. Жаловались в городскую администрацию, сказали, примут меры, на этом все закончилось", - рассказал Тельман.

"В районе Вузовского озера не вывозят мусор. На жалобы никто не реагирует", - говорит Заур.

Почти весь Сепараторный поселок, как возле многоэтажек, так и частного сектора, утопает в мусоре

"Почти весь Сепараторный поселок, как возле многоэтажек, так и частного сектора, утопает в мусоре. На жалобу в администрацию города ответили, что какие-то проблемы с техникой, скоро мусор вывезут", - рассказал Магарам.

В последние два дня заметно увеличилось сообщений о проблемах с вывозом мусора в Махачкале, сообщил блогер Расул Асад. "Увеличилось количество жалоб, в том числе и из других районов, откуда раньше подобных жалоб не наблюдалось. Если в Махачкале ситуация не изменится в ближайшие несколько дней, может случиться очередной мусорный коллапс", - говорится в публикации в телеграм-канале «Спросите у Расула» от 19 июня. "Июнь 2024 года, жара, вонь с гор мусорных площадок. Когда решится проблема с мусором в столице Дагестана?" - опубликовал 19 июня обращение читателей телеграм-канал "Черновик".

Представитель регионального оператора – МБУ "Махачкала-1", сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что вывоз коммунальных отходов в некоторых частях города "приостановлен из-за технических проблем, связанных со спецтехникой, поэтому возникли сбои в графике работы". Характер проблем в организации не уточнили, отметив, что имеющаяся техника работает в круглосуточном режиме.

Источник в мэрии города рассказал, что у МБУ "Махачкала-1" образовался большой долг за арендуемую у сторонних организаций спецтехнику по уборке и вывозу мусора. В связи с этим договор на аренду был расторгнут, у регионального оператора забрали около 20 машин из примерно 70, имеющихся в наличии.

Жалобы на не вывоз мусора можно подать в специальный "ГородНашБот" в Telegram, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член движения «Город наш», юрист Арсен Магомедов. Бот автоматически генерирует обращение и отправляет его в прокуратуру, мэрию, и другие уполномоченные на рассмотрение данного вопроса органы.

За последнюю неделю по категории «Мусор» в бот поступило 53 жалобы, сообщил Магомедов.

Жалобы можно отправлять и в "Монитор ЖКХ", сообщил руководитель организации Зияудин Увайсов. Он рассказал, что ранее к ним обратился житель Махачкалы, у которого под окнами стояли три разбитых пластиковых контейнера для мусора, которые постоянно переполнялись. Из-за этого во дворе и квартирах стоял неприятный запах. "От имени горожанина были отправлены жалобы в УЖКХ Махачкалы, Роспотребнадзор и прокуратуру. Последняя вынесла предписание УЖКХ об устранении выявленных нарушений. Но никто ничего не сделал, нам пришлось подавать в суд. Его мы выиграли: суд обязал заменить старые контейнеры, и увеличить их количество", - рассказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

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