4650 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине

08 августа 2024, 07:37

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Не менее 2244 военнослужащих из СКФО и 2406 бойцов из ЮФО убиты в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего убитых военных приходится на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 31 июля представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 4600 бойцов из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество убитых военных пришлось на Дагестан.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Представители властей и силовики с начала проведения СВО на Украине признали убитыми не менее 4650 бойцов из СКФО и ЮФО.

По официальным данным, на Украине убиты 2244 бойца из СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 974. Подтверждена смерть 300 бойцов из Северной Осетии, 460 военных из Ставропольского края, 202 силовиков из Чечни (власти обнародовали имена 179 убитых, о гибели еще 23 бойцов глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 158 бойцов из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 141 из них, о гибели еще 17 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году), 73 – из Ингушетии и 77 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 2406 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине убиты 874 силовика из Волгоградской области, 516 бойцов из Ростовской области, 511 военнослужащих из Краснодарского края, 358 военных из Астраханской области, 58 бойцов из Адыгеи, а также 89 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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