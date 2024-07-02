Представители Нагорного Карабаха приветствовали резолюцию конгрессменов США

02 июля 2024, 04:34

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Члены Конгресса США Анна Эшу и Крис Смит представили двухпартийную резолюцию с осуждений действий Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывом обеспечить право карабахских армян возвращение на родину. Представители Нагорного Карабаха приветствовали резолюцию и выразили надежду, что ее положению будут реализованы в политике США.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая карабахские беженцы провели акцию перед зданием МИД Армении, где проходила встреча главы министерства Арарата Мирзояна и председателя ОБСЕ Яна Борга. Они потребовали обеспечить их безопасное возвращение на родину и обвинили власти Армении в попытке предать забвению карабахский вопрос. 24 мая карабахские общественные организации призвали ОБСЕ разъяснить позицию о возможности решения конфликта и возвращения карабахских армян на родину.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе (армянское название Нагорного Карабаха – Арцах), после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинули Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика официально прекратила существование. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Конгрессмены Анна Эшу и Крис Смит 28 июня представили двухпартийную резолюцию, осуждающую этнические чистки в Нагорном Карабахе и призывающие администрацию президента США принять немедленные шаги для привлечения Азербайджана к ответственности за агрессию против Нагорного Карабаха, пишет "Голос Армении".

«Необходимо обеспечить фундаментальное право вынужденных переселенцев Арцаха (Нагорного Карабаха) свободно и безопасно вернуться на родину под гарантии безопасности, ввести санкции против азербайджанских чиновников, виновных в военных преступлениях, оказать гуманитарную помощь Армении в целях решения гуманитарных проблем вынужденно переселенных граждан Арцаха (Нагорного Карабаха), приостановить военную помощь США Азербайджану, предпринять шаги по немедленному освобождению незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, в том числе военно-политического руководства Арцаха (Нагорного Карабаха), и сохранению армянского культурного наследия в Арцахе (Нагорном Карабахе)», - говорится, в частности, в резолюции.

1 июля исполняющий обязанности председателя Национального Собрания Нагорного Карабаха Гагик Багунц, омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян и член комитета по защите прав народа Нагорно Карабаха Карен Бекарян распространили в соцсетях заявление, в котором приветствовали резолюцию.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

«Мы искренне надеемся, что представленная конгрессменами резолюция будет официально принята Палатой представителей, а изложенные в ней положения будут реализованы в политике исполнительной власти США, способствуя установлению справедливого и прочного мира в мире и на Южном Кавказе», - говорится в их заявлении.

По мнению бывшего омбудсмена и госминистра Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, «вопрос защиты и возвращения заложников должен быть один из главных и неотложных вопросов». «Каждый гражданин Арцаха (Нагорного Карабаха) хочет вернуться на родину, но лишь имея надежные международные гарантии безопасности и защиты всех прав», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель Общественного совета по защите культурного наследия Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян особо коснулся вопроса сохранения наследия карабахских армян. «Не только мировое сообщество, но и власти Армении обязаны предпринять незамедлительные шаги по защите коллективных прав народа Арцаха (Нагорного Карабаха), в том числе права на собственность, культурное наследие и возвращение», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он призвал МИД Армении, правозащитников Армении и Нагорного Карабаха начать действовать для решения этих задач с привлечением международного сообщества.

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