Сапер погиб при взрыве снаряда в Азербайджане

21 июня 2024, 12:15

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Один человек погиб, еще несколько получили ранения при взрыве снаряда во время разминирования территории бывшей зоны карабахского конфликта, сообщили азербайджанские силовики.

Как писал "Кавказский узел", в зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах люди. Так, 20 июня водитель грузовика Рагиб Нуруев во время сельхозработ получил ранения в результате наезда на противотанковую мину в селе Хоровлу Джебраильского района.

К 21 мая 361 человек стал жертвой взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов на территориях Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. Из них 68 погибли, 293 получили травмы. Среди погибших - 53 мирных жителя и 15 военных, еще 126 гражданских и 167 военных получили травмы, сообщили в правительстве Азербайджана.

Сегодня на территории Джебраильского района во время разминирования произошел взрыв снаряда, заявили в совместном сообщении МВД, Генпрокуратура и Национальное агентство по разминированию (ANAMA).

В результате взрыва погиб сотрудник ANAMA Рагиф Исаев 1980 года рождения, еще несколько сотрудников получили ранения. "Получившие во время происшествия травмы сотрудники были эвакуированы в районную больницу. Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении, в котором не уточняется число пострадавших сотрудников.

В Джебраильской районной прокуратуре в связи с инцидентом начато расследование, отмечается в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов.

11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне карабахского конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

3 мая власти Евросоюза согласились увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской кампании против мин" Хафиз Сафиханов.

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