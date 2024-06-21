21 июня 2024, 02:33

Житель Азербайджана подорвался на мине

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Водитель грузовика получил ранения в результате наезда на противотанковую мину в селе Хоровлу Джебраильского района Азербайджана. 

Как информировал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта периодически подрываются на минах местные жители. Так, 27 апреля при взрыве противотанковой мины в Агдамском районе Азербайджана был ранен водитель грейдера Видади Гусейнов, а 21 мая Впастух Арзу Гаджиев получил смертельные травмы в Тертерском районе. 

Жертвой очередного минного инцидента стал 33-летний житель Геранбойского района Рагиб Нуруев. 

Мужчина, работающий в сфере сельского хозяйства, управлял грузовиком и заехал на неразменированную территорию в селе Хоровлу Джебраильского района, говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана. 

В результате инцидента водитель получил травмы различной степени тяжести. Прокуратура Джебраильского района расследует происшествие. 

"ANAMA, МВД и Генпрокуратура Азербайджана в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности и не заходить на незнакомую местность", - говорится в сообщении, которое цитирует Report.

Село Хоровлу в Джебраильском районе Азербайджана с августа 1993 года находилось под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, жители покинули этот населенный пункт. Во октябре 2020 года, в ходе 44-дневной войны, Азербайджан заявил о возвращении контроля над селом Хоровлу.

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Примечание:

"Азербайджанские военные обнаружили в Карабахе систему ПВО", "Армянский пограничник подорвался на мине", "Азербайджанские саперы отчитались о разминировании более 250 га с начала месяца". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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