Житель Азербайджана подорвался на мине

21 июня 2024, 02:33

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Водитель грузовика получил ранения в результате наезда на противотанковую мину в селе Хоровлу Джебраильского района Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта периодически подрываются на минах местные жители. Так, 27 апреля при взрыве противотанковой мины в Агдамском районе Азербайджана был ранен водитель грейдера Видади Гусейнов, а 21 мая Впастух Арзу Гаджиев получил смертельные травмы в Тертерском районе.

Жертвой очередного минного инцидента стал 33-летний житель Геранбойского района Рагиб Нуруев.

Мужчина, работающий в сфере сельского хозяйства, управлял грузовиком и заехал на неразменированную территорию в селе Хоровлу Джебраильского района, говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана.

В результате инцидента водитель получил травмы различной степени тяжести. Прокуратура Джебраильского района расследует происшествие.

"ANAMA, МВД и Генпрокуратура Азербайджана в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности и не заходить на незнакомую местность", - говорится в сообщении, которое цитирует Report.

Село Хоровлу в Джебраильском районе Азербайджана с августа 1993 года находилось под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, жители покинули этот населенный пункт. Во октябре 2020 года, в ходе 44-дневной войны, Азербайджан заявил о возвращении контроля над селом Хоровлу.

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