Пикет Магомедова привлек внимание туристов к делу Гаджиева

17 июня 2024, 18:17

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Туристы в Махачкале заинтересовались делом Абдулмумина Гаджиева, увидев одиночный пикет в его поддержку, сообщил после акции журналист Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Одиночная акция прошла без происшествий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов. "Пикет прошел нормально, спокойно. Без каких-либо провокаций. Подошли сотрудники полиции, взяли стандартные данные о личности. Пикету не препятствовали, были вежливы", - сказал он.

По словам журналиста, помимо жителей Дагестана, интерес к пикету проявили туристы из других регионов России. "Подошёл человек, представился туристом из Пермского края. Интересовался делом Гаджиева. Пообещал погуглить, почитать о деле. Видно было, что ему интересно то, что проводится пикет, интересна судьба Абдулмумина", - рассказал Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Она поступила в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, но дата ее рассмотрения пока неизвестна, сообщил 10 июня адвокат Гаджиева.

Дата судебного заседания по апелляционной жалобе пока не назначена, сообщил сегодня адвокат Гаджиева Ашот Норвардян. "Ещё не назначили, поскольку у Ризванова появился новый адвокат и он знакомится с делом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Супруга Гаджиева Дана Сакиева рассказала, что переживает за мужа, который, хоть и находится в СИЗО в Новочеркасске, но есть опасность ужесточения режима после захвата заложников в ростовском СИЗО. Она отметила, что после этих событий не общалась с Абдулмумином.

"Сложно пока что-то сказать. Уточнить можно через адвоката, или письмом можно узнать, как и что у них, но это требует времени. Теоретически эти события скажутся на всех. Тем более, что Абдулмумин находится в Ростовской области. Скорее всего, ужесточат режим, могут усилить проверки", - сказала Дана Сакиева корреспонденту "Кавказского узла".

Супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева также пока не получала новых известий от мужа. "Пока не известно, как отразится случившееся на других СИЗО", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ашот Норвардян также отметил, что после событий в ростовском СИЗО с подзащитным ещё не общался.

14 июня, в пятую годовщину задержания Абдулмумина Гаджиева, в его телеграм-канале опубликовано интервью, в котором Гаджиев, в частности, рассказал, что после ареста занимался анализом "сфабрикованных в Дагестане и за его пределами уголовных дел по терроризму".

"Сформировалось определённое понимание, как мыслят спецслужбы, как выстраивают работу на местах. Материалы уголовных дел зачастую нормально не читают ни сами обвиняемые, ни их адвокаты. Не говоря уже о сравнительном анализе. Если собрать все дела из Юждага и сравнить их между собой, можно на примере дербентских оперативников проследить всю “производственную цепочку”, начиная с оборудованной базы пыток под Дербентом и заканчивая группой понятых-наркоманов (именно распространителей), которых они словно взяли в штат. Общество не до конца понимает, как пагубно деятельность подобных “правоохранителей” влияет на криминогенную обстановку в самых разных слоях населения. Возможно, в будущем эти темы станут предметом исследований", - сказал Гаджиев.

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