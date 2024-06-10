Пикет Магомеда Магомедова. Махачкала, 10 июня 2024 г. Фото телеграм канал "Черновик"

10 июня 2024, 19:55

Одиночный пикет коллеги Гаджиева заинтересовал махачкалинцев и туристов

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Пикет в поддержку осужденного Абдулмумина Гаджиева привлек внимание жителей Махачкалы и туристов, рассказал после акции журналист Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Жалоба поступила в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, но дата рассмотрения пока неизвестна, сообщил 3 июня адвокат Гаджиева.

Пикет прошел без инцидентов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов. "Всё прошло спокойно. Полицейские подходили, но вели себя корректно. Провокаций не было", - сказал он.

Некоторые спрашивают, фотографируют. А кто-то удивлённо смотрит

По его оценке, интерес людей к судьбе Гаджиева не угасает. "‌Здесь интересная ситуация: устанавливается связь поколений. Люди взрослые многие знают об Абдулмумине и отслеживают. А есть ещё юные, которые впервые узнают [о деле Гаджиева], благодаря пикету. И стараются узнать подробности, фотографируют, гуглят. Появилась ещё одна аудитория интересующихся - туристы. Некоторые спрашивают, фотографируют. А кто-то удивлённо смотрит, что, оказывается, проводят пикет и [силовики] его не прерывают", - рассказал Магомедов.

Супруга Гаджиева Дана Сакиева сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что у Абдулмумина "все стабильно". "Посылки отправляем регулярно, раз в несколько недель. Пока одна доходит к нему, формируем другую. Кроме того, действует сервис "ФСИН-покупка". Там тоже есть продукты и вещи, которые можно заказывать, имея средства на счету. Периодически [Абдулмумин] это делает", - рассказала она.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что дата апелляции пока не назначена. Он отметил, что каких-либо важных ходатайств защита в данный момент не готовит.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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Примечание:

"Журналист Магомедов на пикете в Махачкале потребовал освободить Гаджиева", "Коллеги Гаджиева продолжили кампанию в его защиту", "Прохожие поддержали требования Магомедова освободить Гаджиева".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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