Магомед Магомедов в одиночном пикете. Махачкала, 3 июня 2024 г. Фото: Телеграм-канал "Черновик"

03 июня 2024, 16:18

Пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева привлек внимание водителей и прохожих

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Автомобилисты и прохожие в Махачкале проявили интерес к пикету в защиту осужденного журналиста Абдулмумина Гаджиева, сообщил после акции заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Дата рассмотрения жалобы на приговор по-прежнему неизвестна, сообщил адвокат Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошёл сегодня "спокойно, без происшествий", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

Он отметил, что автомобилисты и пешеходы "приветствовали пикет". "Особенно активны были сегодня водители, которые сигналили. Несколько человек подходили со словами поддержки. Один сказал: "Да поможет ему [Гаджиеву] Всевышний". Полицейские в этот раз не подходили, даже чтобы записать данные [пикетчика]. Это такое затишье, может быть. Когда так бывает, можно ожидать чего-то нехорошего", - рассказал Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Жалоба поступила в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, но дата ее рассмотрения пока неизвестна, сообщил 27 мая адвокат.

Пока известий о дате рассмотрения апелляционной жалобы нет, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. "Пока всё по-прежнему. Ждём", - сказал он, отметив, что адвокаты у Ризванова и Тамбиева прежние.

Получить комментарии у защитников Ризванова и Тамбиева не удалось, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Супруга Кемаля Тамбиева Лаура Курджиева сообщила, что ее супруг регулярно получает передачи в СИЗО. "Он регулярно получает передачи. С этим проблем нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Примечание:

"Журналист Магомедов на пикете в Махачкале потребовал освободить Гаджиева", "Коллеги Гаджиева продолжили кампанию в его защиту", "Прохожие поддержали требования Магомедова освободить Гаджиева".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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