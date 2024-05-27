Пикет в поддержку Гаджиева заинтересовал прохожих в Махачкале

27 мая 2024, 15:30

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Пикет в защиту осужденного журналиста Абдулмумина Гаджиева заинтересовал махачкалинцев, но вопреки обыкновению не привлек внимания полицейских, рассказал после акции заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Дата рассмотрения жалобы на приговор Гаджиеву пока неизвестна, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. Пикетчиков доставляли в полицию, однако они все равно продолжили кампанию в поддержку Гаджиева. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Во время пикета к Магомеду Магомедову не подошел ни один полицейский, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" после пикета сам Магомед Магомедов. "Это такой довольно редкий случай. Обычно хотя бы постовые подходят. Но сегодня и их не было", - сказал он.

Прохожие одобряли пикет, возмущались тем, что журналист сидит в тюрьме

По его словам, люди реагировали на акцию доброжелательно. "Прохожие одобряли пикет, возмущались тем, что журналист сидит в тюрьме. Автомобилисты сигналили в знак одобрения. В целом, все интересующиеся были в курсе. Только туристы оглядывались, не понимая, что происходит, но не подходили", - рассказал Магомедов.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов затруднился сказать, когда состоится рассмотрение апелляционной жалобы. "Когда суд отправит документы в апелляционную инстанцию, он нас известит. До заседания ещё недели три может пройти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева сообщила, что его защита будет настаивать на тех доказательствах невиновности её супруга, что были уже собраны в суде первой инстанции. "Каких-то новых данных, наверное, не будет. Просто мы рассчитываем на более объективное, можно сказать, более адекватное рассмотрение дела в апелляционной или в кассационной инстанции", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. 20 мая адвокат Гаджиева сообщил, что жалоба поступила в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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