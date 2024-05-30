JamNews: в рядах "Грузинской мечты" укоренилась теория заговора

30 мая 2024, 01:08

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Высказывания властей Грузии о "глобальной партии войны" подрывают отношения Грузии с Западом и ведут к дальнейшей изоляции страны. Причиной таких высказываний может быть страх Иванишвили перед санкциями и революциями или целенаправленная тактика по отдалению евроинтеграции, выгодная Кремлю, пишет JamNews.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии проголосовали за преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния". Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента. Президент Грузии призвала противников закона "О прозрачности иностранного влияния" начать сбор подписей за проведение референдума и выразить свою позицию на парламентских выборах. Власти Грузии еще могут вернуться на путь евроинтеграции, заявили европейские политики, отметив, что рассматривают все варианты реакции на принятие закона.

До сих пор история о глобальном военном заговоре предназначалась в основном для внутреннего потребления, а представители правящей команды "Грузинская мечта" использовали этот термин для разжигания среди населения страха перед войной. После того как "Грузинская мечта" вновь инициировала законопроект "об иноагентах", несмотря на противодействие народа и западных партнеров, Иванишвили и его команда уже рассказывают всему миру истории о глобальной партии войны, говорится в публикации JamNews "Почему власти Грузии говорят о глобальной партии войны".

По мнению автора статьи Гиорги Ломсадзе, эта позиция властей Грузии вызывает удивление западных партнеров. В частности, эта "растерянность после встречи с первыми лицами Грузии "особенно была заметна у помощника госсекретаря США Джеймса О’Брайена", которого "щедро угостили историями о "глобальной партии войны" вместо ожидавшегося обсуждения темы закона об иноагентах.

Темой обсуждения была риторика правящей партии о "Партии глобальной войны" и о том, что существует заговор Запада с целью изменить "Грузинскую мечту", рассказал О'Брайен на пресс-конференции после встречи. "Это нереально, неправильно. Это полное непонимание отношений международного сообщества с Грузией", - привело его слова civil.ge. В качестве примера такого недоразумения О'Брайен привел почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, отказавшегося встретиться с ним под предлогом того, что последний находится "под санкциями де-факто". "На данный момент против него нет никаких санкций. Тот факт, что столь влиятельный человек дезинформирован на таком уровне, шокирует и разочаровывает", - приводятся в публикации от 15 мая слова помощника госсекретаря.

Складывается впечатление, что олигарх фактически требует вернуть принадлежащие ему два миллиарда долларов. Иванишвили постоянно повторяет, что эта сумма стала жертвой международных санкций. Это же говорят и его верные политики.

"О каких двух миллиардах идет речь? На самом деле эта сумма — ничто иное, как неудачная инвестиция, доверенная швейцарскому банку, который теперь обанкротился. Олигарх потерял эти деньги примерно так же, как рядовые граждане Грузии потеряли свои сбережения в частных банках, появившихся в 1990-е годы как грибы после дождя. Миллиардные убытки понесли и другие вкладчики и акционеры инвестиционного банка Credit Suisse, однако о санкциях и "глобальной партии войны" больше никто не говорил, кроме Иванишвили", - отмечает автор статьи.

Жертвой теории заговора стал и еврокомиссар Оливер Вархели, ответственный за политику добрососедства ЕС, после разговора с которым Кобахидзе увидел завуалированную угрозу от "глобальной партии войны" и объявил об угрозах убийством.

"Полностью осознавая очень сильные проевропейские настроения в грузинском обществе, во время моего телефонного разговора я почувствовал необходимость обратить внимание премьер-министра на важность не обострять и без того хрупкую ситуацию, приняв этот закон, который может привести к дальнейшей поляризации и возможным неконтролируемым ситуациям на улицах Тбилиси. В этом отношении последнее трагическое событие в Словакии было приведено в качестве примера и указания на то, к чему может привести столь высокий уровень поляризации в обществе даже в Европе. Я еще раз сожалею, что одна часть моего телефонного разговора была не только полностью вырвана из контекста, но и представлена ​​публике таким образом, что это могло привести к совершенно неправильной интерпретации первоначально намеченной цели моего телефонного звонка", - приводятся слова Вархели на сайте Еврокомиссии.

Полномасштабные разговоры о "глобальной партии войны" в Грузии начались одновременно с началом российской военной операции на Украине. "Правящая элита причислила оппозиционных политиков к партии войны, а также ее собственного избранного президента и представителей гражданского сектора – то есть всех местных деятелей и группы, которые высказывались по поводу деятельности правительства и упрекали правительство в дистанцированности в отношении событий, происходящих на Украине", - говорится в материале.

Параллельно с определением представителей "глобальной партии войны" приняло жесткие формы и отношение к аккредитованным в Грузии послам. "Грузинская мечта" создала отдельную парламентскую группу "Сила народа" и пошла в дипломатический корпус. Члены партии буквально издевались над дипломатами Евросоюза. Тогдашнего американского посла Келли Дегнан обвинили в том, что она посеяла тревогу в стране. Ситуация постепенно ухудшалась, и "Мечта" без посредников атаковала Запад. Тогда впервые появился закон "Об иноагентах", который, по мнению "Грузинской мечты", должен был разоблачить агентурную деятельность, осуществляемую "глобальной партией войны" в Грузии, указано в материале.

Однако отзыв закона и смена дипломатов облегчили ситуацию, сюда же пришлось и предоставление Грузии статуса кандидата в Члены ЕС. Но после небольшой рецессии закона боязнь переворота и теория военных партий вернулись, но уже в более обостренной форме. В неформальных беседах некоторые европейские дипломаты предполагают, что Иванишвили на самом деле движим немотивированным страхом перед санкциями и революциями, отмечает автор статьи.

Однако есть мнение, что это продуманная политика Иванишвили и членов правительства Грузии, которые по заданию Кремля намерены торпедировать процесс интеграции Грузии в Евросоюз и дистанцировать страну от Запада.

"На первый взгляд людям может показаться, что Кобахидзе нужна медицинская помощь. Однако то, что делает Кобахидзе, — это очень структурированная, целенаправленная, продуманная дезинформация, написанная в Кремле", — привело 14 мая слова депутата от партии "Лело" Аны Нацвилишвили агентство "Интерпрессньюс".

Однако вне зависимости от того, что движет Иванишвили и "Грузинской мечтой", страна сталкивается с международной изоляцией, и, если грузинское и международное сообщество не будет действовать активно, она может оказаться по ту сторону нового железного занавеса, подчеркивается в публикации.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Текст законопроекта размещен в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Как следует из текста документа, всего в него внесено 46 изменений. Помимо технических и стилистических правок, в основном внесенные перед принятием парламентариями изменения касались доступности персональных данных, в том числе конфиденциальных.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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