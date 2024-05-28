Армянские правозащитники назвали правомерным врачебный контроль Максимовской

28 мая 2024, 00:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд при назначении врачебного контроля исходит из интересов общества, заявила правозащитница, комментируя решение по поводу блогера Юлии Максимовской. Решение о врачебном контроле для Армении довольно редкое, указал юрист, отметив, что в стране не используется практика карательной психиатрии.

Как писал "Кавказский узел", экспертиза признала блогера из России Юлию Максимовскую невменяемой, над ней установлен врачебный контроль. Дело второго россиянина, обвиняемого по делу о дебоше в Ереване в декабре 2023 года, направлено в суд. Ранее Следком Армении сообщил об аресте двух граждан России, устроивших дебош на улицах Еревана, сопровождавшийся в том числе словами: "Могила для Рамзана Кадырова". Арестованная по обвинению в групповом хулиганстве блогер Юлия Максимовская (Финесс) рассказала следователям, что к ней домой после публикации видео дебоша ворвалось несколько человек и насильно обрили ее. 12 декабря Максимовская была госпитализирована с травмами после того, как при попытке сбежать упала из окна туалета в полицейском участке. Возбуждено новое уголовное дело о попытке побега, сообщили следователи.

Силовики задержали трех из четырех подозреваемых в нападении на российского блогера Юлию Максимовскую, четвертый находится в розыске, сообщил 14 декабря 2023 года Следственный комитет Армении, не назвав имен подозреваемых. Нападение на российского блогера Юлию Максимовскую в Ереване было вызвано стремлением пресечь ее демонстративно неуважительное поведение и бездействием полиции, которая не отреагировала на жалобы, сообщил в обнародованном видеообращении участник нападения.

Максимовская находится под постоянным контролем врачей, заявил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян. "Она находится в специализированной клинике под наблюдением врачей. Сроки лечения зависят от состояния ее здоровья", - отметил представитель следствия, добавив, что более детальную информацию представят на основании письменного запроса.

При определении, что важней – права человека или общественный интерес, приоритет отдается интересам общества

Порядок и условия врачебного контроля определяются на основании экспертизы, отметила глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц. По ее словам, лечение организуется в закрытом учреждении с охраной. "В Армении врачебный контроль можно установить в двух случаях: при добровольном согласии самого лица или по решению суда", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, при назначении врачебного контроля руководствуются общественным интересом. "Вместо отбывания наказания человека обязывают пройти лечение для возвращения в общество. Нужно быть уверенным, что он больше не представляет угрозы. При определении что важней – права человека или общественный интерес, приоритет отдается интересам общества", – пояснила правозащитница.

В международной практике принято назначать врачебный контроль. В Армении это редкость, обычно необходимость такого решения возникает при наркозависимости или алкоголизме

В случае с российским блогером решение о назначении врачебного контроля принял суд, сказал адвокат Араик Папикян. "Суд принял решение на основании заключения судмедэкспертизы. Пройдены серьезные инстанции – эксперты дали заключение, прокурор ходатайствовал, суд постановил. Ошибка сведена к почти нулю. В международной практике принято назначать врачебный контроль. В Армении это редкость, обычно необходимость такого решения возникает при наркозависимости или алкоголизме. Зависимые зафиксированы, они состоят на учете в диспансерах. И в отношении них применима практика врачебного контроля", - пояснил он.

Адвокат считает, что у следствия были довольно серьезные основания ходатайствовать о назначении врачебного контроля. "Судя по кадрам, которые были распространены в сети, оснований было более чем достаточно", - подчеркнул Папикян.

Сроки лечения зависят от курса лечения или избавления от зависимости, заключение об этом дают врачи, все зависит от организма человека, сказал он. "Назначение врачебного контроля еще не означает, что человек избежал наказания. Он сидит не в палате "люкс". Это закрытое учреждение со своим строгим режимом, прием лекарств по графику", - отметил адвокат.

В Армении практика карательной психиатрии не применяется, подчеркнул Папикян.

Он отметил, что вменяемость человека определяет врачебная комиссия. "При особо тяжких преступлениях, в частности, в случае убийства обязательно назначается психологическая экспертиза. Врачи и специалисты пришли к заключению, что не каждый нормальный человек способен нажать на спусковой крючок. Это некое физиологическое состояние, которое дано не каждому", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его словам, процесс признания невменяемым достаточной сложный, чтобы под этот "шумок" освободить человека от ответственности. "В крайне редких случаях преступление совершают в состоянии аффекта", - сказал адвокат.

По версии следствия, граждане России К.А. и Ю.М., проявляя явное неуважение к обществу, причинили ущерб точке быстрого питания, забросали сотрудника фруктами и раздавили цветы цветочного магазина.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.