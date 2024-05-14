Депутаты парламента Грузии подрались из-за законопроекта об иноагентах

14 мая 2024, 12:46

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В парламенте Грузии во время обсуждения проекта закона об иноагентах сегодня произошла массовая драка между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Как информировал "Кавказский узел", сегодня между силовиками и противниками проекта закона об иностранных агентах произошло несколько стычек в Тбилиси около здания парламента, где проходит рассмотрение этого законопроекта в окончательном чтении.

Сегодня во время обсуждения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в парламенте Грузии произошел спор между представителем "Грузинской мечты" Дито Самхарадзе и лидером "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили. Перепалка переросла в массовую драку между сторонниками "Грузинской мечты" и оппозиции. Был объявлен технический перерыв пока все успокоятся, передало в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Драка возникла после того, как Самхарадзе высказал угрозы оппозиционеру Хабеишвили, а затем и вовсе перешел на нецензурную лексику, пояснил на своем сайте телеканала "Мтавари архи".

Видео с дракой в парламенте Грузии на своем сайте сегодня опубликовал телеканал "Рустави 2". На кадрах показаны двое спорящих меду собой депутатов, затем показан человек, который сбежал по лестнице в зале заседаний. Он попытался пройти ряду к одному из депутатов, но его удержали другие присутствующие. После этого ситуация стала накаляться.

Другие депутаты столпились в этом месте, работа парламента оказалась парализована. Перепалки стали возникать между другими присутствующими в разных частях зала заседаний. Затем последовали стычки сразу между несколькими оппонентами. Депутаты хватали друг друга за руки и одежду, теснили друг друга между рядами столов, возникла давка, некоторые бросали друг в друга книги, наносили друг другу удары, а также делали эмоциональные высказывания.

Напомним, заседание парламента проходит на фоне акции протеста, к зданию законодательного органа стянуты силовики, в том числе спецназ.

13 июня юридический комитет парламента Грузии в ходе третьего чтения поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта".

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

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