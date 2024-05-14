Стычки произошли между протестующими и силовиками в Тбилиси

14 мая 2024, 10:54

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Несколько стычек произошло между силовиками и противниками проекта закона об иностранных агентах в Тбилиси около здания парламента, где сегодня намечено рассмотрение этого законопроекта в окончательном чтении.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром противники законопроекта об иностранных агентах начали собираться в Тбилиси около здания парламента, в котором на сегодня запланировано рассмотрение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в окончательном чтении.

У входа в парламент Грузии в Тбилиси сегодня произошло несколько небольших стычек между активистами, которые выступают против законопроекта об иностранных агентах, и силовиками, прибывшими для обеспечения порядка, передало сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

К зданию парламенты стягиваются силовики, также сюда прибыли две водометные машины для разгона демонстрантов. Движение по проспекту Руставели в этом месте перекрыто, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Напомним, 13 июня юридический комитет парламента Грузии в ходе третьего чтения поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта".

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

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