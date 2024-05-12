Парламент Грузии объявил об ограничении доступа журналистам

12 мая 2024, 14:48

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Ограничения на вход, в том числе для журналистов, будут действовать в парламенте Грузии с 13 мая, когда состоится рассмотрение законопроекта об иноагентах на юридическом комитете.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая в Тбилиси на площади Европы. прошла массовая акция против закона об иноагентах. Активисты анонсировали акцию протеста, которая начнется вечером 12 мая и будет продолжаться до обсуждения законопроекта на юридическом комитете парламента Грузии. Семь оппозиционных партий потребовали от правящей партии "Грузинская мечта" отозвать законопроект об иноагентах, поскольку он, по мнению оппозиции, противоречит евроатлантическому курсу страны.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

В парламенте Грузии с 13 мая будет действовать "желтый уровень" безопасности - это означает ограничения на вход. Из СМИ в здание парламента будут допущены только съемочные группы телеканалов, всем остальным представителям прессы вход закрыт, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

13 мая законопроект об иноагентах ("О прозрачности иностранного влияния") в третьем чтении обсудит юридический комитет парламента, а во вторник, 14 мая, проект будет вынесен на пленарное заседание, это подтвердил спикер парламента Шалва Папуашвили, говорится в публикации.

В заявлении парламента Грузии указано, что помимо ограничений для сотрудников масс-медиа также на запланированные заседания, в том числе комитетское и пленарное заседания"будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями. Целью этих мер является обеспечение безопасной и рабочей среды в парламенте Грузии", - процитировало сообщение агентство "Интерпрессньюс". Агентство отметило, что в сообщении не указано время окончания действия "желтого уровня" безопасности

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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