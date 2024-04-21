Жители Чечни прокомментировали реакцию властей на смерть Успанова

21 апреля 2024, 02:06

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В чеченском обществе нет доверия к официальной версии о суициде Асхаба Успанова в райотделе, заявили «Кавказскому узлу» жители республики. Они обратили внимание на недостаточную реакцию на происшествие со стороны чеченских властей и сравнили ее с заявлениями после задержания министра МЧС Чечни в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Асхаб Успанов был задержан в Москве после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" и спустя несколько часов умер в райотделе, сообщила его мать. По ее мнению, Асхаб Успанов перед смертью подвергся пыткам. Оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы поддержали эту версию, опубликовав видео со следами увечий на теле молодого человека. Уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев заявил 3 апреля, что задержание Асхаба Успанова не было связано с терактом в "Крокус Сити Холле", а его смерть в полицейском участке правоохранители считают суицидом. Теlegram-канал "База", не указав источники информации, 3 апреля сообщил, что Успанов был задержан за несколько часов до теракта, на него был составлен протокол о мелком хулиганстве, а через полтора часа после задержания врачи скорой помощи констатировали смерть Успанова. По данным издания, проводится доследственная проверка в связи со смертью Успанова. Версия о суициде в отделении полиции уроженца Чечни Асхаба Успанова после задержания за административное правонарушение выглядит абсурдной, подчеркнули правозащитники. Они указали, что московские силовики не раз демонстрировали предвзятость и неправомерные действия в отношении выходцев из Чечни, но это первый случай смерти в отделении.

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным на 2 апреля, по подозрению в причастности к теракту были задержаны 10 человек. По официальным данным на 2 апреля, в результате теракта погибли 144 человека. 3 апреля РБК информировало, что омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о смерти пострадавшего при теракте ребенка, таким образом, общее число погибших выросло до 145.

Чеченцы в озвученную официальную версию о самоубийстве Успанова никогда не поверят, поскольку «это не соответствует ни национальному менталитету, ни устоям, ни религиозным правилам», заявил 20 апреля корреспонденту «Кавказского узла» житель Чечни Ислам.

«С моей национальности буквально пять лет как спало клеймо «террористов» <...> и моим землякам, особенно в столице, относятся предвзято. Я не знаю кто он, чем занимался, но в самоубийство мы не верим. Если мужчины даже не особо религиозные, как минимум в стадном поведении они живут и ориентируются на национальные правила», - сказал Ислам.

Задержание чеченца и «предвзятое к нему отношение лишь по национальному признаку не является новой практикой», отметил собеседник. «Властям Чечни эта смерть совершенно безразлична, они дали рандомный ответ, им нет дела до этого человека, он для них не имеет никакого значения. Сама новость была им неприятна, и они как всегда должны были заявить что-то, чтобы новость побыстрее улеглась и о ней забыли. Я знаю, что любой может оказаться на его месте», - заключил собеседник.

Так как изначально в медиа получила распространение информация о связи Успанова с терактом в "Крокус Сити Холле", для властей было важно в первую очередь опровергнуть эту версию, заявил корреспонденту «Кавказского узла» чеченский журналист, попросивший не называть его имени.

«Отрицание связи с Крокусом и акцентирование внимания именно на этом вопросе необходимо для того, чтобы спросить с тех, кто виновен. Потому что, если привязать к "Крокусу" - там справедливости не добьешься. Сама история в соцсетях, пабликах распространялась с большим количеством домыслов. Его даже не рядом с "Крокусом" задержали. Что можно сказать о суициде в России, да и не только там, когда силовики жестко забирают? Говорить о том, что там было…, это их версия, там должны разобраться. Мы не знаем самого дела, деталей, вполне возможно, что это насилие со стороны силовиков», - сказал собеседник.

Он также отметил, что из сообщений в публичном пространстве был очевиден некий конфликт между задержанным и силовиками. «Он повздорил с сотрудниками. Чтобы человеку умереть [в такой ситуации] – много не надо. Могут ли сотрудники замести следы? Таких историй множество, мы с этим сталкиваемся. Мог ли человек сам повеситься? Не знаю, чтобы чеченец, мусульман, наложил на себя руки, должно случиться что-то экстраординарное. Версия родных более правдоподобна», - сказал мужчина.

Вне зависимости от реакции Рамзана Кадырова или ее отсутствия история не могла не стать публичной, болезненной для чеченцев, считает собеседник. При этом отсутствие реакции главы Чечни он связал с отсутствием политического контекста происшествия. «Там не политический вопрос, его задержали до происшествия в "Крокусе". Среднестатистическая ситуация в Москве - человек погиб. Информация все равно разошлась. Родные в поисках защиты обращаются не только в России, по всему миру. Информации много в соцсетях и тут если каждый из политиков, в том числе Рамзан Кадыров, посчитали бы это дело политически выгодным, они бы отреагировали», - заключил собеседник.

Исключительно то, что «Чечня не связана с терактом, является предметом заботы властей Чечни, а не внесудебная казнь», заявил корреспонденту «Кавказского узла» чеченский общественный деятель на условиях анонимности.

«Расследовать ничего не будут, как не расследовалось за эти 25 лет сотни убийств чеченцев. Официальной версии абсолютно не доверяю. Это может случиться с любым чеченцем, в любое время, который окажется в нужном для них месте, как было на протяжении последних 25 лет. Просто он чеченец, потому с ним можно сделать все, что угодно. На территории РФ это может случиться везде», - сказал собеседник.

Он указал на противоречия в версии, озвученной представителями правоохранительных органов «Во-первых, у этого человека не было склонности к суициду - так утверждают его родные. И у меня нет оснований не доверять их версии или доверять ей менее официальной. Во-вторых, почему он совершил «суицид», именно попав в [райотдел]? <...> Это просто сказки для детей. И даже тут остается открытым вопрос, а где был дежурный? Кроме того, тот факт, что он являлся мусульманином, [а это произошло] в месяц Рамадан, делает официальную версию еще менее правдоподобной», - заявил он.

Активист отметил, что «реакции чеченского омбудсмена совершенно недостаточно для того, чтобы дело было взято под контроль и виновные в смерти Успанова действительно были названы и наказаны». «Реакция Солтаева не о сути, а попытка выгородить Чечню в контексте теракта в "Крокусе". Его реакции и реакция других чеченских чиновников будет достаточно лишь для того, чтобы запугать родственников, чтобы они прекратили настаивать на расследовании», - заключил он.

Недавнее «задержание министра МЧС республики в соседнем Дагестане продемонстрировало, когда именно Рамзан Кадыров будет реагировать публично и делать это со всей присущей ему экспрессией», заявил корреспонденту «Кавказского узла» преподаватель одного из чеченских ВУЗов, попросивший не называть его имени.

«Ситуация, когда в Дагестане задерживают нетрезвого министра, «дорогого брата» Рамзана Кадырова и грубо укладывают его на землю, напрямую затрагивает самолюбие главы Чечни и всей власти, считающей, что им должно быть все позволено не только в своей республике, но и по всей стране. Потому они реагируют не на то, что нетрезвый министр запятнал честь мундира и республики, а то, что с ним обошлись грубо, проявив тем самым неуважение лично к Рамзану Кадырову. Тоже самое и в истории с Успановым. Власть волновало лишь отрицание связи с терактом в "Крокусе", поскольку Рамзан Кадыров - главный борец с терроризмом и выходцы из его региона с этим никак не могут быть связаны, потому что он «победил всех террористов». А отсутствие реакции самого Кадырова говорит о том, что лично его смерть Успанова никак не касается, ему это не столь интересно», - сказал собеседник.

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