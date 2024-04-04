Источники озвучили подробности задержания и смерти Успанова в полиции

04 апреля 2024, 00:04

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Уроженец Чечни Асхаб Успанов был задержан силовиками и вскоре найден мертвым, но все это произошло до теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили Telegram-каналы.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Асхаб Успанов был задержан в Москве после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" и спустя несколько часов умер в райотделе, сообщила его мать. По ее мнению, Асхаб Успанов перед смертью подвергся пыткам. Оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы поддержали эту версию, опубликовав видео со следами увечий на теле молодого человека. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил сегодня, что задержание Асхаба Успанова не было связано с терактом в "Крокус Сити Холле", а его смерть в полицейском участке правоохранители считают суицидом.

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным на 2 апреля, по подозрению в причастности к теракту были задержаны 10 человек. По официальным данным на 2 апреля, в результате теракта погибли 144 человека. 3 апреля РБК сообщило, что омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о смерти пострадавшего при теракте ребенка, таким образом, общее число погибших выросло до 145.

31-летний Асхаб Успанов был задержан в Москве на Пролетарском проспекте 22 марта сотрудниками патрульно-постовой службы. Задержан он был за несколько часов до теракта в "Крокус Сити Холле", в 16.50 мск и примерно через 10 минут доставлен в ОВД по району Москворечье-Сабурово, после чего Асхада поместили в спецприёмник. Силовики составили на Успанова протокол о мелком хулиганстве, сообщил 3 апреля Telegram-канал "База" со ссылкой на собственные источники.

Во время опросов полицейские пояснили, что обнаружили тело Успанова в 18:22 мск, врачи скорой помощи констатировали смерть Асхада в 18:36 мск. Смерть была оформлена как суицид, силовики утверждают, что в спецприемнике был обнаружен предмет, при помощи которого он совершил суицид, говорится в публикации.

По данным издания, проводится проверка обстоятельств смерти Асхаба Успанова Нагатинским межрайонным следственным отделом Следкома России, следователи планируют опросить двух оперативных дежурных, которые дежурили в тот день.

Мать Успанова 1 апреля заявила "Агентству"*, что ее сын ничего не мог сделать с собой, потому что он был мусульманином.

Асхаб Русланович Успанов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. "ИП ликвидирован 22 марта 2024 года. Причина: Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью", - говорится в базе данных rusprofile о проверке деятельности контрагентов.

Пролетарский проспект располагается в 38 километрах от "Крокус Сити Холла", время в пути на общественном транспорте - более 1 часа и 10 минут, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты".

Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. До теракта в "Крокусе" самое большое число погибших, 130 человек, числилось за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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