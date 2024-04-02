Задержанный после теракта в Crocus City Hall уроженец Чечни умер в райотделе в Москве

02 апреля 2024, 09:22

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Уроженец Чечни Асхаб Успанов был задержан в Москве после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" и спустя несколько часов умер в райотделе, сообщила его мать. По ее мнению, Асхаб Успанов перед смертью подвергся пыткам. Оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы поддержали эту версию, опубликовав видео со следами увечий на теле выходца из республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 2 апреля, в результате теракта погибли 144 человека. По данным на 2 апреля, по подозрению в причастности к теракту были задержаны 10 человек.

По данным одного из телеграм-каналов, оппозиционным властям Чечни, уроженец республики был задержан в ночь 22 марта сразу после теракта. В первоначальной публикации фигурировала другая фамилия – Касуев, и другое отчество; позднее канал уточнил, что Успанов – паспортная фамилия погибшего, а в быту он пользовался фамилией Касуев.

Информацию о гибели Успанова подтвердила его мать, сообщил вечером 1 апреля телеграм-канал "Агентство". По сведениям матери, после задержания Успанов позвонил своей жене и сказал, что "у них на меня ничего нет" и приезжать за ним не нужно. Однако позднее он позвонил еще раз, уточнил, что нагрубил силовикам, и попросил приехать. Когда два часа спустя жена Успанова приехала в райотдел, силовики сказали ей, что он умер.

Где был задержан Успанов и в какое отделение его доставили, его мать не знает. Она уверена, что ее сын не мог быть причастен к теракту в "Крокус Сити Холл". Он уже похоронен в Чечне, говорится в сообщении телеграм-канала.

Оппозиционные властям Чечни каналы опубликовали видео осмотра тела. "На видео отчетливо видны следы жестоких побоев. Парня просто забили насмерть", - констатировал блогер Тумсо Абдурахманов в публикации от 2 апреля.

Официально о гибели Успанова также не сообщалось.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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