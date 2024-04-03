Смерть Асхаба Успанова в полиции названа суицидом

03 апреля 2024, 19:06

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Задержание Асхаба Успанова не было связано с терактом в "Крокус Сити Холле", а его смерть в полицейском участке правоохранители считают суицидом, сообщил омбудсмен Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Асхаб Успанов был задержан в Москве после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" и спустя несколько часов умер в райотделе, сообщила его мать. По ее мнению, Асхаб Успанов перед смертью подвергся пыткам. Оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы поддержали эту версию, опубликовав видео со следами увечий на теле выходца из республики.

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным на 2 апреля, по подозрению в причастности к теракту были задержаны 10 человек. По официальным данным на 2 апреля, в результате теракта погибли 144 человека. 3 апреля РБК сообщило, что омбудсмен Мария Львова-Белова, сообщила о смерти пострадавшего при теракте ребенка, такие образом общее число погибших выросло до 145.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев прокомментировал сегодня смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в отделении полиции в Москве. Он заявил, что к нем обратился дядя погибшего, с просьбой проверить обстоятельства смерти племянника. "По словам родственников, Асхаб не мог быть причастен к теракту в "Крокусе". <...> Он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта", - написал Солтаев в своем Telegram-канале, назвав попытки "привязать задержание и смерть Успанова к теракту в «Крокус Сити»" провокацией.

"По официальной версии правоохранителей, Успанов совершил суицид", - заявил Солтаев, отметив, что будет настаивать на процессуальной проверке.

Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. До теракта в "Крокусе" самое большое число погибших, 130 человек, числилось за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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