Смерть Успанова возмутила жителей Чечни на фоне молчания руководства республики

09 апреля 2024, 17:55

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Результативность расследования смерти Асхаба Успанова под вопросом, так как власти Чечни проигнорировали случившееся, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Блогер Тумсо Абдурахманов подчеркнул, что заявление уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева о смерти Успанова было сделано прежде всего, чтобы избежать любой связи Чечни с терактом в "Крокус Сити Холле", комментаторы согласились, что Солтаев не заинтересован в расследовании смерти Успанова.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Асхаб Успанов был задержан в Москве после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" и спустя несколько часов умер в райотделе, сообщила его мать. По ее мнению, Асхаб Успанов перед смертью подвергся пыткам. Оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы поддержали эту версию, опубликовав видео со следами увечий на теле молодого человека. Уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев заявил 3 апреля, что задержание Асхаба Успанова не было связано с терактом в "Крокус Сити Холле", а его смерть в полицейском участке правоохранители считают суицидом. Теlegram-канал "База", не указав источники информации, 3 апреля сообщил, что Успанов был задержан за несколько часов до теракта, на него был составлен протокол о мелком хулиганстве, а через полтора часа после задержания врачи скорой помощи констатировали смерть Успанова. По данным издания, проводится доследственная проверка в связи со смертью Успанова. Версия о суициде в отделении полиции уроженца Чечни Асхаба Успанова после задержания за административное правонарушение выглядит абсурдной, подчеркнули правозащитники. Они указали, что московские силовики не раз демонстрировали предвзятость и неправомерные действия в отношении выходцев из Чечни, но это первый случай смерти в отделении.

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным на 2 апреля, по подозрению в причастности к теракту были задержаны 10 человек. По официальным данным на 2 апреля, в результате теракта погибли 144 человека. 3 апреля РБК сообщило, что омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о смерти пострадавшего при теракте ребенка, таким образом, общее число погибших выросло до 145.

Смерть Успанова привлекла внимание не только в Чечне, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Эта смерть вызывает возмущение людей, без всякого сомнения. Я хорошо знаю, что значат пытки и следы пыток - сломанные ребра, синяки, спина, позвоночник. Когда я смотрел фотографии его тела, было ощущение как будто я смотрю на свои фотографии после того как меня пытали. Это не прошло мимо общественного мнения. возмущаются не только чеченцы или мусульмане, а и обычные россияне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, любой чеченец исключает для себя суицид как решение проблемы или трудной ситуации. "Никогда в жизни чеченец не думает о суициде как о решении проблемы. Это попытка скрыть преступление, чтобы виновные не понесли наказание. В любом случае у этого парня очень много родственников, которые будут выяснять, кто убил их брата. Я не сомневаюсь, что за его убийство кто-то точно ответит", - подчеркнул он

Солтаев заявил о позиции руководства Чечни, уверен Кутаев. "Заявление чеченского уполномоченного по правам человека - это заявление позиции чеченских властей. И это хорошо. Это говорит, что для руководства Чечни это не очень приятная ситуация", - добавил он При этом он считает, что если бы расследования смерти Успанова потребовало высшее руководство Чечни, можно было бы с большей уверенностью говорить о результативности расследования.

Смерть Успанова все еще находится в центре внимания общественности, считает правозащитник Центра защиты прав человека "Мемориал"*. "Этот случай обсуждают все и возмущаются. Мимо общественности случай не прошёл. Это однозначно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, кроме опубликованных видео и фото, опровергающих версию самоубийства, есть и другое важное для мусульманина обстоятельство. "Мусульманин не может совершить самоубийство. Среди чеченцев это редкость. Нанести сам себе такие увечья, которые видны на видеозаписи, человек не мог", - отметил он.

Правозащитник также констатировал, что руководство Чечни не проявило интереса к смерти Успанова, никакой реакции, кроме заявления Мансура Солтаева, "никто не видел". "Этого мало для проверки обстоятельств его смерти", - подчеркнул он.

В Чечне люди возмущены этой новостью, сказал "Кавказскому узлу" чеченский адвокат, пожелавший остаться неназванным."Все понимают, что парень ни в чем не был виновен, но это никого не волновало, особенно московских силовиков",- подчеркнул он.

По его словам, никто не верит в версию самоубийства. "Для мусульманина и чеченца - это страшный грех. Никто не верит, что он совершил самоубийство. Никто также не верит, что в Москве заинтересованы в справедливом расследовании случившегося или что кого-то накажут. Только если глава республики лично займется этим вопросом", - отметил он.

К 17.30 мск 9 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, депутат Госдумы Адам Делимханов в своих Telegram-каналах не комментировали смерть Успанова.

Задача чеченских властей - прежде всего отмести любые подозрения в причастности чеченца к теракту в "Крокус Сити Холле", отметил в своем Telegram-канале живущий за рубежом чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

"Судя по публикации Солтаева в ТГ он больше озабочен тем, что задержание Успанова связывают с терактом в "Крокусе", чем установлением истинных причин его смерти", - написал он 5 апреля.

Это сообщение к 17.22 мск набрало 87 комментариев. "Во первых, что ещё можно было ожидать от него? <...> От того, что докажут, что Асхаб не причастен к теракту, от этого не легче родным, сиротам и жене", - написал пользователь с ником Справедливый. "Он не омбудсмен никакой, он только права кадыровцев защищает", - отметил Николай Слобоженок.

Комментаторы также усомнились в версии о самоубийстве Успанова. "Задержали до, это может быть. Но в самоубийство вообще не верю", - написал, в частности, Tahir. "То есть в самоубийство мусульманина он тоже верит судя по написанному", - прокомментировал Im Is высказывания Солтаева.

Сообщение о смерти Успанова разместил 3 апреля в своем Telegram-канале и зампредседателя ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, к 17.30 мск 9 апреля под ним насчитывается 19 комментариев.

"Почему все это скрывается от главы государства? Кто подрывает Россию изнутри? Почему <глава Следкома России Александр> Бастрыкин не расследует такие преступления? Или это делается преднамеренно?", - возмутился пользователь с ником ....

В Instagram**-паблике chp.grozny_95, у которого насчитывается 503 тысячи подписчиков, заявление Солтаева собрало 183 комментария. "А где реакция Кадырова?" - возмутился, в частности пользователь xakimov95.

Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. До теракта в "Крокусе" самое большое число погибших, 130 человек, числилось за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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