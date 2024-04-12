Пять бойцов из Калмыкии убиты на Украине

12 апреля 2024, 00:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эрдни Бураев, Мазан Эрднеев, Эрдни Бельциков, Наран Тарасов и Виталий Санжираев убиты в зоне боевых действий, сообщили власти Октябрьского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 68 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Александр Сенников и Юрий Ногин убиты в ходе СВО, с ее начала власти подтвердили гибель как минимум 63 военных из Калмыкии.

Мобилизованный Эрдни Бураев убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Октябрьского района Калмыкии, отчитываясь об открытии именной парты в школе, где он учился. Эрдни Бураеву было 39 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 11 апреля.

Ранее районные власти на своей странице "ВКонтакте" публиковали сообщения о смерти мобилизованного Мазана Эрднеева, который был убит 9 декабря 2023 года и Эрдни Бельцикова.

Кроме этого ранее власти Октябрьского района сообщали о том, что в зоне СВО убиты Наран Тарасов, о его гибели говорится в отчете в Telegram-канале районной администрации об открытии мемориальной доски от 18 мая 2023 года, а также Виталий Санжираев, соболезнования сестре которого были опубликованы 18 июня 2022 года.

Таким образом, официально власти признали убитыми не менее 63 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.