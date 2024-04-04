Парты в память об убитых на СВО. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Городовиковского района от 04.04.24, https://t.me/gorodovikovskoe_rmo/10954?single

04 апреля 2024, 22:45

Два бойца из Калмыкии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Сенников и Юрий Ногин убиты на Украине, сообщила администрация Городовиковского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 63 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Борис Дорджиев стал как минимум 61-м военным из Калмыкии, о смерти которого в зоне СВО на Украине сообщали власти.

Выпускники Кировского сельского лицея Александр Сенников и Юрий Ногин убиты в военной операции, сообщила сегодня администрация Городовиковского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии памятника и парт героя. Юрий Ногин убит в январе 2024 года, с даты смерти Александра Сенникова прошел "почти год", указано в сообщении. Другие подробности в сообщении не приведены.

Таким образом, официально власти признали убитыми не менее 63 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 апреля 2024, 21:53

04 апреля 2024, 21:09

04 апреля 2024, 20:15

  • Три человека арестованы в Махачкале по делу о терроризме

    Два гражданина Таджикистана и гражданин России, подозреваемые в участии в террористической организации, арестованы в Махачкале до 1 июня. Общее число арестованных, которые, как утверждают силовики, готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием напавших на "Крокус Сити Холл", достигло пяти.

04 апреля 2024, 19:21

  • Александр Ефимов оштрафован за интервью "Голосу"*

    Суд в Волжском поддержал позицию прокуратуры и обязал члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова выплатить штраф в 15 тысяч рублей за интервью представителю движения "Голос"*. Политик намерен обжаловать это решение.

04 апреля 2024, 18:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи