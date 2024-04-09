Аналитики поспорили об отношении властей к героизации Пригожина и Уткина

09 апреля 2024, 03:58

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Памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину установлен на частной земле, разрешение властей для этого не требовалось, а сами основатели ЧВК "Вагнер" пользуются уважением у части населения России, отметили Андрей Гусий и Александр Сафронов. Установка памятника - компромисс между властями и сторонниками ЧВК, предположил Александр Коровайный.

Как информировал "Кавказский узел", в Горячем Ключе на территории частной часовни 7 апреля установлен памятник основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и командиру ЧВК Дмитрию Уткину. При этом на постаменте указаны не их фамилии, а позывные "Первый" и "Девятый".

23 августа 2023 года частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области, 10 человек, которые были на борту, погибли. В числе пассажиров бизнес-джета были основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир этой ЧВК Дмитрий Уткин.

Памятник Пригожину и Уткину установлен на земле, принадлежащей ЧВК "Вагнер", заявил 8 апреля корреспонденту "Кавказского узла" региональный редактор РИА "ФедералПресс" Андрей Гусий.

«Там расположено много объектов, как я понимаю, речь идет об участке, где есть построенная на средства ЧВК и их сторонников церковь, есть могилы бойцов. Место выбрано не потому, что кто-то что-то мог запретить. Как я понимаю, инициаторы установки не обращались к властям с целью выделения муниципальной земли, так как хотели монумент именно в значимом для Евгения Пригожина и «Вагнера» в целом месте. Так что тут я бы заговора не искал», - подчеркнул он.

Гусий отметил, что на самом деле очень много людей хорошо относятся к ЧВК «Вагнер» и Евгению Пригожину. «Сложно оценить процент поддержки, но по ощущениям – он очень большой. И речь не только о Кубани. Я бы назвал установку памятника все-таки положительным событием, для многих это имеет значение, не только для участников ЧВК и их родственников», - заключил он.

Секретарь Краснодарского крайкома КПРФ по информационно-аналитической работе и выборным кампаниям Александр Сафронов также отметил, что Пригожин остается героем для части населения. «Памятник стоит на частной земле, никаких законов он не нарушает. Пригожин ведь не признан преступником или изменником родины. Поэтому люди вполне имеют право поставить такой памятник», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший независимый депутат Совета Ейского района Александр Коровайный также отметил, что Пригожин перед мятежом обрел определенную популярность «В своих последних обращениях перед этим он говорил правду и про Украину, и про элиту. Были люди, которые тогда звонили мне, советовались, хотели его поддержать. И после этого он сохранил некоторую популярность», - заявил он.

«Не думаю, что ситуация с его популярностью в других регионах ЮФО сильно отличается <...> Для части общества, следившей за боевыми действиями вагнеровцев, они являются героями», - отметил эксперт.

Коровайный счел, что установка памятника стала результатом некого компромисса между властями и сторонниками Пригожина. «Сейчас Пригожин - неудобная власти фигура. Сначала его (как и Уткина) популяризировали, а после мятежа развернулись в противоположную сторону. И сейчас его и прославлять не хотят, но и запрещать установку памятника тоже опасаются. Поэтому это действительно компромисс – не разрешают, но и не запрещают, чтобы чиновник мог не получить по шапке и формально прикрыться. Хотя мы знаем, что даже на частной земле ничего не установить без согласия властей», - заключил он.

23 июня 2023 года Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". На следующий день в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и другая военная техника. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в городе. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Захват Пригожиным и ЧВК «Вагнер» Ростова-на-Дону".

Напомним, 18 марта 2023 года глава Горячего Ключа Сергей Белопольский отрицательно высказался относительно идеи организовать кладбище "вагнеровцев" около города. После этого в адрес Белопольского стала звучать критика, и в различные инстанции стали поступать жалобы на него. Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов заявил, что Белопольский должен уйти в отставку, а губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать "вагнеровцам" всяческую помощь. После этого споры относительно кладбища для бойцов ЧВК "Вагнер" были исчерпаны.

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