Беженец из Палестины получает продуктовый набор. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/C5aqlp7x1JL/?hl=ru (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

07 апреля 2024, 06:53

Власти Чечни отчитались о помощи палестинским беженцам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фонд Кадырова раздал находящимся на территории Чечни беженцам из Палестины деньги и продукты в честь приближения праздника Ураза-Байрам, сообщил гостелеканал "Грозный".

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно сообщают об оказании различной помощи беженцам из Палестины, находящимся на территории республики. В частности, власти Чечни ранее пообещали построить для палестинцев жилой комплекс на 35 квартир. На 29 января республика приняла 206 беженцев из Палестины.

Сотрудники фонда имени Ахмата Кадырова раздали находящимся в Чечне беженцам из Палестины гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов и денежных средств. Акция проведена в честь приближающегося праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-Байрам). Детям беженцев раздали сладости, сообщила 6 апреля на своей странице в соцсети Instagram* ЧГТРК "Грозный".

В текущем году Ураза-Байрам наступит 10 апреля, уточнил 3 апреля "Интерфакс".

Напомним, официальная информация об источниках финансирования фонда Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дает Аллах, а также "добрые люди". При этом бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Ранее глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Силовики пришли с обысками к сторонникам Надеждина на Ставрополье", "Активистка из Прохладного получила предостережение от полиции перед выборами", "Беженцы из Палестины смогут проголосовать на выборах президента в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 апреля 2024, 06:03

07 апреля 2024, 05:04

  • Ставропольский военный убит на Украине

    В Ессентуках похоронен Павел Абрамов, который был убит в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 317 военных из Ставропольского края.

07 апреля 2024, 04:05

07 апреля 2024, 03:06

07 апреля 2024, 02:07

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи