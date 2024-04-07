Власти Чечни отчитались о помощи палестинским беженцам

07 апреля 2024, 06:53

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Фонд Кадырова раздал находящимся на территории Чечни беженцам из Палестины деньги и продукты в честь приближения праздника Ураза-Байрам, сообщил гостелеканал "Грозный".

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно сообщают об оказании различной помощи беженцам из Палестины, находящимся на территории республики. В частности, власти Чечни ранее пообещали построить для палестинцев жилой комплекс на 35 квартир. На 29 января республика приняла 206 беженцев из Палестины.

Сотрудники фонда имени Ахмата Кадырова раздали находящимся в Чечне беженцам из Палестины гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов и денежных средств. Акция проведена в честь приближающегося праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-Байрам). Детям беженцев раздали сладости, сообщила 6 апреля на своей странице в соцсети Instagram* ЧГТРК "Грозный".

В текущем году Ураза-Байрам наступит 10 апреля, уточнил 3 апреля "Интерфакс".

Напомним, официальная информация об источниках финансирования фонда Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дает Аллах, а также "добрые люди". При этом бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Ранее глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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