24 марта 2024, 07:54

Власти Чечни отчитались о помощи беженцам из Палестины

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Находящимся в Чечне 35 семьям беженцев из Палестины по случаю священного месяца Рамадан переданы продуктовые наборы, сообщил гостелеканал "Грозный".

Как информировал "Кавказский узел", в Чечне находятся 206 беженцев из Палестины. Во время президентских выборов власти республики, также, как и власти других республик Северного Кавказа, отчитались о том, что имеющие российские паспорта палестинцы приняли участие в голосовании. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики высказали мнение, что беженцы приняли участие в голосовании по решению Кремля.

Сотрудники фонда имени Ахмата Кадырова раздали гуманитарную помощь беженцам из Палестины, размещенным в лагере "Горный Ключ" в селе Автуры Шалинского района. Продуктовые наборы получили 35 палестинских семей в рамках благотворительной акции в честь священного месяца Рамадан, сообщила 23 марта на своей странице в соцсети Instagram* ЧГТРК "Грозный".

Официальная информация об источниках финансирования фонда Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дает Аллах, а также "добрые люди". При этом бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Отметим, ранее глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Силовики пришли с обысками к сторонникам Надеждина на Ставрополье", "Активистка из Прохладного получила предостережение от полиции перед выборами", "Беженцы из Палестины смогут проголосовать на выборах президента в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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