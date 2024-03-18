Аналитики прокомментировали привлечение к выборам палестинских беженцев на Северном Кавказе

18 марта 2024, 00:06

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Акцент на участии палестинских беженцев в выборах президента России в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии сделан по решению Кремля, уверены опрошенные "Кавказским узлом" правозащитник и кавказовед. По их мнению, власти могли как стремиться показать, что беженцы из Палестины выразили доверие главе государства, так и в очередной раз напомнить о позиции России в палестино-израильском конфликте.



Как писал "Кавказский узел", 16 марта власти Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни и Дагестана отчитались о голосовании на выборах президента беженцев из Палестины, имеющих российское гражданство.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Акцент в СМИ на голосовании беженцев из Палестины – это инициатива Москвы, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Ни один регион сам без позволения сверху не взял бы на себя ответственность за такое. Власти необходимо обозначить и показать, что палестинским беженцам хорошо в России и они голосуют за Путина, доверяют Путину" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

заявил он.

По его мнению, вряд ли беженцев принуждали голосовать. "Им просто могли сказать, что частью той благотворительности, которую им оказали, является голосование за Путина", - подчеркнул он.



Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* также уверена, что решение об освещении в СМИ голосования палестинских

беженцев было принято в Кремле. "Это такой сигнал о позиции России, который показывает, на чьей она стороне в палестино-израильском

конфликте", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, давления на беженцев не оказывали. "Я думаю, что их никто не принуждал к голосованию. Они делают то, что им удобно и что им кажется полезным", - подчеркнула Ганнушкина*.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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