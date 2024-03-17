Беженец из Палестины голосует на выборах президента России в Махачкале. Кадр из видео https://vk.com/wall-37223994_40859

17 марта 2024, 07:33

Власти Дагестана рапортовали о голосовании беженцев из Палестины

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53 беженца из Палестины с российским гражданством проголосовали в Махачкале на выборах президента России, отчитались власти Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 16 марта власти Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни отчитались о голосовании на выборах президента беженцев из Палестины, имеющих российское гражданство.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

На территории пансионата "Дельфин", где размещены беженцы из Палестины, Минтруда Дагестана организовало выездное голосование для палестинцев, имеющих российское гражданство. Всего проголосовали 53 человека в возрасте старше 18 лет, привело 16 марта РИА "Дагестан" сообщение министерства.

Напомним, ранее власти Дагестана сообщили, что на базе отдыха "Дельфин" под Махачкалой размещены 183 переселенца из Палестины, и что более 30 переселенцев готовы работать в республике в основном в сфере здравоохранения. 12 переселенцев из Палестины попросили зачислить их в вузы для получения бесплатного высшего образования в Дагестане. Минздрав и медуниверситет Дагестана организовали курсы переподготовки беженцев из Палестины, которые решили работать в системе здравоохранения республики. Большинство из прибывших в Дагестан палестинских беженцев – врачи по образованию, а людям без специальности и женам врачей Минтруда республики предлагает работу обувщиков и мастеров маникюра.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Группа палестинских беженцев побывала в Карабудахкентском районе", "Фонд "Инсан" отчитался о раздаче помощи беженцам в секторе Газа", "Палестинские беженцы в Дагестане спросили чиновников о пособиях и пенсиях".

Автор: "Кавказский узел"

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